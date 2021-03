Neuer «Star Trek»-Film in Arbeit

Kino-News

«Fear the Walking Dead»-Autorin Kalinda Vazquez wird das Drehbuch verfassen.

Kalinda Vazquez, die Co-Executive Producerin von «Fear the Walking Dead», wagt sich dorthin, wo bisher nur Männer waren: Sie schreibt einen originalen-Film für Paramount Pictures, der von J.J. Abrams' Bad Robot produziert wird. Sollte der Film grünes Licht bekommen, wäre Vazquez die erste Frau, die jemals einen «Star Trek»-Film geschrieben hat.Vazquez ist in der «Star Trek»-Welt kein unbeschriebenes Blatt. Sie hat kürzlich Episoden einiger Serien der Franchise geschrieben. Vor zwei Jahren verfasste sie auch „Ask Not“, eine Episode von «Star Trek: Short Treks», mit „Terra Firma, Part 2“ von «Star Trek: Discovery» überzeugte sie auch die Fans.Neben ihrer Arbeit an «Trek» und «Fear the Walking Dead» hat Vazquez auch an Episoden von «Runaways», «Once Upon a Time» und «Nikita» mitgeschrieben. Außerdem schreibt sie derzeit eine Marvel-Comicserie über America Chavez, die erste Latinx-LBGTQ-Superheldin von Marvel, die ihre eigene Titelserie bekommt. Und sie entwickelt Berichten zufolge eine Adaption des Sci-Fi-Romans "Roadmarks" für HBO mit George R.R. Martin.