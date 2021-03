«Das große Promibacken» stellt neuen Staffelbestwert auf dem Gesamtmarkt auf

Quotennews

Auch wenn der Sender in der Zielgruppe leichte Verluste hinnehmen musste, war die Zuschauerzahl insgesamt höher als in den vorherigen beiden Ausgaben.



Am vergangenen Abend wurden die «Sat.1 Nachrichten» aufgrund des Corona-Gipfels verlängert, sodassso wie viele andere Programme erst ab 20.30 Uhr auf Sendung ging. Die verbliebenen sechs prominenten Hobbybäcker zauberten in dieser Woche Törtchen mit einem farbenfrohen Biskuitmantel und eine "Engadiner Nusstorte". Am Ende wurde eine 3D- oder Motivtorte mit dem Motto "süße Urlaubsgrüße" gefordert, die landestypischen Aromen aufweisen sollte.Nach einem gelungenen Start lag das Format auch in der Vorwoche noch bei 1,91 Millionen Fernsehenden und einem guten Marktanteil von 6,8 Prozent. Außerdem war bei den 0,84 Millionen Werberelevanten eine starke Quote von 11,2 Prozent möglich. Auch von der Fußballkonkurrenz schreckte die Backshow nicht zurück und stellte mit 2,07 Millionen Zuschauern sogar einen neuen Staffelrekord auf. Die Quote klettere hier auf einen hohen Wert von 7,2 Prozent. Bei den 0,83 Millionen Umworbenen verlor Sat.1 jedoch leicht und fiel auf weiterhin starke 10,2 Prozent Marktanteil zurück.In der neuen Backshowwurde in dieser Woche die Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze besucht. Sie ließ sich bei der Zubereitung ihres Lieblingsrezept – Cakepops – über die Schultern schauen. Für dieses Format blieben noch 0,76 Millionen Fernsehende auf dem Sender. Dies glich einer soliden Sehbeteiligung von 5,3 Prozent. Die 0,24 Millionen Jüngeren fielen auf einen annehmbaren Wert von 6,0 Prozent Marktanteil zurück.