Apple adaptiert koreanische Serie «Dr. Brain»

Im Vordergrund der Animationsserie steht ein Hirnforscher.

Der Streamingdienst von Apple hat sich die Rechte an der koreanische Animationsseriegesichert, um das Format als Live-Action-Serie bei AppleTV+ unterzubringen. Dies ist das erste reine südkoreanische Projekt des iPhone-Herstellers. Kim Jee-Woon wird das Drehbuch schreiben und Regie führen, die Hauptrolle wird «Parasite»-Star Lee Sun-Kyun übernehmen. Die Serie befindet sich derzeit in Südkorea in Produktion und soll noch in diesem Jahr starten.«Dr. Brain» erzählt die Geschichte eines Hirnforschers, der besessen davon ist, neue Technologien zu erforschen, um auf das Bewusstsein und die Erinnerungen des Gehirns zuzugreifen. Sein Leben gerät aus den Fugen, als seine Familie einem mysteriösen Unfall zum Opfer fällt. Er nutzt seine Fähigkeiten, um auf die Erinnerungen des Gehirns seiner Frau zuzugreifen, um das Geheimnis zu lüften, was mit seiner Familie passiert ist und warum.Kim fungiert neben Drehbuchautor und Regisseur auch als ausführender Produzent. Samuel Yeunju Ha, der bereits Kims Film «Illang: The Wolf Brigade» produzierte, wird die Serie auch als ausführender Produzent betreuen. Bound Entertainment wird zusammen mit Kakao Entertainment, Studioplex und Dark Circle Pictures produzieren.