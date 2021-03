Nach «Topmodel» macht Heidi Klum wieder «Making the Cut»

US-Fernsehen

Die deutsche Moderatorin ist demnächst wieder mit Tim Gunn vor der Kamera zu sehen.

Noch dominiert Heidi Klum den Donnerstagabend mit «Germany’s Next Topmodel», aber die Amazon-Seriehat nun die Order für eine zweite Staffel bekommen. Diese Show wird von Heidi Klum und Tim Gunn moderiert und produziert. Dieses Mal sitzen Supermodel Winnie Harlow und Moschino-Kreativdirektor Jeremy Scott in der Jury.Die zweite Staffel der Reality-Show, in der zehn internationale Designer und Unternehmer gegeneinander antreten, um eine Million Dollar und eine Amazon Fashion-Mentorschaft zu gewinnen, feiert diesen Sommer Premiere auf dem Streaming-Dienst. Während die erste Staffel die Teilnehmer von New York City nach Paris und Tokio und zurück jettete, wurde der diesjährige «Making the Cut»-Wettbewerb komplett in Los Angeles gefilmt, mitten in der anhaltenden Coronavirus-Pandemie. Die Gewinner jeder Episode werden ihre Siegerdesigns wieder sofort auf Amazon verkaufen."Ich bin so aufgeregt, in meiner Heimatstadt Los Angeles mit einer so talentierten Gruppe von Designern und Juroren für die zweite Staffel zu sein", sagte Klum. "Das letzte Jahr brachte so viele unvorhergesehene Herausforderungen auf der ganzen Welt mit sich, daher bin ich dankbar, dass wir in der Lage waren, sicher zu filmen, während Tim und ich unsere Reise fortsetzen, um die nächste große globale Modemarke zu finden."