«Terminal List»: Constance Wu ist dabei

US-Fernsehen

In der vergangenen Woche wurde erst Taylor Kitsch für die Amazon-Seire gecastet.

Sie gesellt sich zu dem bereits angekündigten Serien-Hauptdarsteller Chris Pratt und dem kürzlich angekündigten weiteren Darsteller Taylor Kitsch: Constance Wu ist als Hauptdarstellerin der neuen Amazon-Seriean Bord. Die Serie folgt James Reece (Pratt), nachdem sein gesamtes Platoon von Navy SEALs während einer hochriskanten verdeckten Mission in einen Hinterhalt gerät.Reece kehrt zu seiner Familie zurück, mit widersprüchlichen Erinnerungen an das Ereignis und Fragen über seine Schuld. Als jedoch neue Beweise ans Licht kommen, entdeckt Reece dunkle Mächte, die gegen ihn arbeiten und nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben derer, die er liebt, in Gefahr bringen.Wu wird die Hauptrolle der Katie Buranek übernehmen, einer risikofreudigen Kriegsberichterstatterin, die ihre Schlagzeile nutzt, um der Macht die Wahrheit zu sagen. Katie verließ ihren Schreibtisch bei einem angesehenen Nachrichtenunternehmen, um auf eigene Faust aufsehenerregende Geschichten zu schreiben.