Kommt ein neuer «The Great Gatsby»?

Kino-News

Derzeit wird an einer Animations-Verfilmung gearbeitet.

könnte in einer weiteren Form auf die Leinwand zurückkehren. Das Unternehmen DNEG Animation arbeitet an einem Zeichentrickfilm über die Geschichte, die aus dem Jahr 1925 stammt. Autor William Joyce soll bei einer animierten Version Regie führen. Michael Siegel und DNEG Senior VP Creative Production David Prescott schließen sich Joyce als Produzenten für den animierten Spielfilm an. DNEG Feature Animation wird die Animationsleistungen erbringen.Dies ist das erste Mal, dass der Roman von F. Scott Fitzgerald aus dem Jahr 1925 in einem Animationsfilm umgesetzt wird. Die letzte Adaption war für den Film von Baz Luhrmann aus dem Jahr 2013 mit Leonardo DiCaprio und Carey Mulligan in den Hauptrollen.Joyce sagte: "Gatsby übt nach wie vor einen mächtigen Zauber auf die Leser aus, wie kein anderes Buch der amerikanischen Literatur. Ein großer Teil der Kraft von Gatsby kommt von der Verzauberung von Fitzgeralds Prosa.“