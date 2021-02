Gillian Anderson spielt Eleanor Roosevelt

US-Fernsehen

Damit ist die Hauptdarstellerin in «The First Lady» gefunden.

Der Fernsehsender Showtime hat die Hauptdarstellerin fürgefunden. «Akte X»-Star Gillian Anderson wurde als Eleanor Roosevelt unter Vertrag genommen. Die Serie wird als eine Neuinterpretation der amerikanischen Führungsrolle beschrieben, erzählt durch die Linse der Frauen im Herzen des Weißen Hauses. Anderson gesellt sich zu den bereits angekündigten Hauptdarstellerinnen der Serie, Viola Davis und Michelle Pfeiffer, die Michelle Obama bzw. Betty Ford spielen werden."Gillian Anderson ist eine Schauspielerin mit unglaublicher Bandbreite und exquisitem Talent – sie ist die perfekte Wahl, um dieses Powerhouse-Trio zu vervollständigen, das die Rollen dieser ikonischen Frauen verkörpern wird", sagte Amy Israel, Executive Vice President of Scripted Programming bei Showtime."Es ist inspirierend, Gillian, Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Susanne Bier und Cathy Schulman an der Spitze von «The First Lady» zu haben. Sie haben wirklich die Voraussetzungen für eine bahnbrechende Showtime-Serie geschaffen.“, fügte Israel hinzu.