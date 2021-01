John M. Chu verlässt «Willow»

US-Fernsehen

Der «Crazy Rich Asians»-Produzent wird nicht mehr an der Serie mitwirken.

Der gefragte Regisseur Jon M. Chu gab am Montag bekannt, dass er bei der kommenden-Fortsetzungsserie von Disney+ nicht mehr Regie führen wird. Der «Crazy Rich Asians»- und «In the Heights»-Regisseur verlässt das skurrile Reich von George Lucas‘ Feen-Queens, zweiköpfigen Monstern und angehenden Zauberern.Chu teilte mit, dass Produktionsstillstände und persönliche Gründe die Motivation für die Entscheidung waren. "Da sich der Produktionsplan aufgrund der anhaltenden Produktionsstillstände in Großbritannien verschiebt und im Sommer ein neues Baby kommt (Überraschung!), ist das Timing für mich und meine Familie einfach nicht geeignet", schrieb Chu in einem Beitrag auf Twitter.Die Ereignisse des Fantasy-Action-Spinoffs sollen Jahre nach den Geschehnissen von «Willow» stattfinden, in dem Original-Star Warwick Davis als die titelgebende Protagonistin Willow Ufgood zurückkehren wird. Die Fortsetzungsserie soll das erste Nicht-«Star Wars»-Projekt von Lucasfilm seit 2015 sein.