«B Positive» wird verlängert

US-Fernsehen

Der TV-Sender CBS bestellt eine ganze Staffel.

Das US-Network CBS wird die Serieauf eine ganze Staffel verlängern. Die gute Nachricht kommt nach der Premiere der fünften Episode, das neue Format ist durch die Corona-Krise erst am 5. November auf Sendung gegangen. Dabei war die Serie das einzige Format, dessen Pilotfilm noch vor der Pandemie fertig gestellt wurde.CBS kündigte im Mai eine Bestellung der Serie an. Dazu orderte der Sender auch die Dramen «The Equalizer» mit Queen Latifah in der Hauptrolle und «Clarice», die sich um «Das Schweigen der Lämmerer»-Figur Clarice Starling dreht.«B Positive» wurde von Marco Pennette kreiert und wird von CBS-Urgestein Chuck Lorre produziert. Die Serie dreht sich um den Therapeuten Drew, der eine neue Niere braucht und deshalb auf eine Frau aus seiner Vergangenheit trifft. Neben Thomas Middleditch, Annaleigh Ashford spielen auch Kether Donohue, Sara Rue, Izzy G. und Terrence Terrell mit.