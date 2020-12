Das Interesse am Bundesligaspiel im ZDF reicht nicht für die größte Reichweite des Tages

Quotennews

Die Partie musste sich hinter dem Ersten einordnen. Stattdessen erhielt der Jahresblick der «heute-show» zum Teil mehr Aufmerksamkeit als die Niederlage des BVB.



Am gestrigen Abend übertrug das ZDF die Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und Borussia Dortmund. Der BVB unterlag 1:2. Im Stadion in Berlin war Per Mertersacker als Experte zu Gast. Béla Réthy kommentierte das Fußballspiel. Zur Moderation vor dem Spiel saßen 4,34 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm, der Marktanteil lag bei guten 14,1 Prozent. Auch 1,09 Millionen der jüngeren Fußballbegeisterten waren interessiert und ergatterten eine sehr hohe Quote von 12,1 Prozent.Zum Anpfiff steigerte sich die Reichweite auf 5,56 Millionen Menschen. Dies entsprach einem sehr guten Wert von 16,5 Prozent. Eine ausgezeichnete Sehbeteiligung von 13,8 Prozent kam bei den 1,37 Millionen Fernsehenden im Alter zwischen 14 bis 49 Jahren zustande. Für die Übertragung eines Fußballspiels waren die Quoten jedoch nicht besonders stark. Im Ersten schalteten deutlich mehr Zuschauer für die «Tagesschau» und den Film «Der kleine Lord» ein.Bei derwarf Oliver Welke einen Blick zurück auf das Jahr 2020 und verlieh auch die „Goldenen Vollpfosten“. Für das Programm blieben 4,26 Millionen Fernsehende auf dem Sender. Das ZDF erreichte mit starken 18,4 Prozent Marktanteil einen besseren Wert als bei der Fußballpartie. Das jüngere Publikum vergrößerte sich ebenfalls auf 1,42 Millionen Menschen und sicherte sich eine überragende Quote von 19,7 Prozent. Dasbeendete den Fernsehabend im ZDF mit 2,17 Millionen und 0,98 Millionen jüngeren Zuschauern. Während insgesamt passable 12,2 Prozent verbucht wurden, waren bei den Jüngeren hohe 16,9 Prozent möglich.