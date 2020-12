NBC entwickelt «Superstore»-Spin-Off

US-Fernsehen

In dem neuen Projekt stehen Johnny Pemberton und Nichole Sakura vor der Kamera.

Der TV-Sender NBC benötigt nach dem Ende von «Superstore» neue Serie und entwickelt deshalb einen Spin-Off namens, in der Johnny Pemberton und Nichole Sakura ihre Rollen aus der Mutterserie fortführen. Die Serie handelt logischerweise von Bo und Cheyenne und ihren großen Träumen, die auf die amerikanische Realität treffen.Das Spinoff stammt von den Autorinnen und ausführenden Produzentinnen Bridget Kyle und Vicky Luu, die beide auch Co-Executive Producer bei «Superstore» sind. Der Schöpfer von «Superstore», Justin Spitzer, wird über die Spitzer Holding Company zusammen mit Ruben Fleischer und David Bernad von The District ebenfalls als ausführender Produzent fungieren. Universal Television würde produzieren.Sakura war während der gesamten sechs Staffeln von «Superstore» ein wichtiges Ensemble-Mitglied. Pemberton taucht in der Serie als Bo auf, ein aufstrebender Rapper, Vater von Cheyennes Baby und später sogar ihr Ehemann.