Primetime-Check

Wie kamen die Krimiserien im ZDF an? Lockten «Ninja Warrior Germany» und «Luke! Die Greatnightshow» viele Zuschauer?



Das Erste zeigte am Samstagabend in der Primetime die Romantikkomödieund sicherte sich bei einem Publikum von 5,52 Millionen Zuschauern einen starken Marktanteil von 16,9 Prozent. Auch bei den Jüngeren war der Film beliebt und 0,80 Millionen Fernsehende ergatterten eine hohe Sehbeteiligung von 9,4 Prozent. Im Anschluss folgten die, wofür sich noch 3,64 Millionen Fernsehende interessierten. Hier wurden gute 12,2 Prozent ermittelt. 0,70 Millionen Jüngere führten außerdem zu einem guten Marktanteil von 8,3 Prozent. Im ZDF fuhr man mit der Krimiserieherausragende 19,8 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 6,52 Millionen Menschen ein. Die Serie faszinierte 0,62 Millionen jüngere Fernsehende und erzielte bei diesen eine gute Sehbeteiligung von 7,2 Prozent. Die Krimiseriewar mit einer Reichweite von 5,59 Millionen Zuschauern sowie hohen 17,6 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr gefragt. Bei den 0,65 Millionen jüngeren Fernsehenden erreichte die Serie weiterhin sehr gute 7,6 Prozent Marktanteil.RTL strahlte das zweite Halbfinale der Showaus. 2,85 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten gespannt die Sendung und lieferten dem Sender einen guten Marktanteil von 9,4 Prozent. In der Zielgruppe kam man mit 1,53 Millionen Begeisterten ebenfalls auf einen hohen Wert von 18,4 Prozent. Sat.1 hielt mit der Showallerdings nur 0,92 Millionen Comedyfans vor dem Bildschirm und erreichte enttäuschende 3,1 Prozent. Bei den 0,59 Millionen Werberelevanten resultierten daraus zumindest passable 7,2 Prozent Marktanteil.ProSieben hingegen begeisterte mit dem Actionfilm1,22 Millionen Zuschauer und erzielte somit solide 4,0 Prozent. Auch bei den 0,73 Millionen Umworbenen kam das Programm recht gut an und sorgte für eine passable Sehbeteiligung von 8,8 Prozent. Vox setzte auf drei Episoden der Krimiserielockte aber nur zwischen 0,78 und 0,76 Millionen Fernsehzuschauer. Die Episoden kam somit nur auf mickrige 2,4 sowie 2,9 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe lief es mit niedrigen Sehbeteiligungen zwischen 3,6 und 3,8 Prozent nicht viel besser.Bei RTLZWEI lief in der Primetime der Superheldenfilm, welcher es mit insgesamt 1,17 Millionen Fernsehzuschauern auf starke 4,1 Prozent Marktanteil schaffte. Auch bei den Werberelevanten schalteten 0,61 Millionen Menschen ein und fuhren eine Quote von hohen 7,7 Prozent ein. Kabel Eins lag mit zwei Folgen vonund einer Episodein der Primetime durchgängig unter dem Senderschnitt und begeisterte nur zwischen 0,84 und 0,74 Millionen Serienfans. Hieraus resultierten maue Werte zwischen 3,0 und 2,3 Prozent Marktanteil. Auch bei den Jüngeren war der Abend mit mickrigen Ergebnissen zwischen 3,1 und 2,8 Prozent nicht erfolgreich.