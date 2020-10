Keira Knightley verlässt Apple TV Plus Show «The Essex Serpent»

US-Fernsehen

Wie Variety bestätigt, hat aus familiären Gründen Keira Knightley die Apple TV Plus-Serie «The Essex Serpent» verlassen.

Die Produktion der Serie befindet sich zurzeit noch in einer Pause, soll aber in sechs Wochen beginnen. Der Vertreter von Knightley sagte der Daily Mail, die als erste über die Nachrichten berichtete, dass sie aus "familiären Gründen" gehen musste. Die zweite Welle des Coronavirus ist nun in Großbritannien ausgebrochen, und der Vertreter der Schauspielerin sagte der Daily Mail, dass "es kein bequemes Szenario für Keira gebe, das für eine längere Zeit der Kinderbetreuung, die für die viereinhalbmonatige Produktion erforderlich ist, eingerichtet werden könnte". Knightley und ihr Ehemann, der Musiker James Righton, haben zwei Kinder.Basierend auf einem Roman von Sarah Perry aus dem Jahr 2016 folgt «The Essex Serpent» einer frisch verwitweten Frau, die nach einer missbräuchlichen Ehe aus dem viktorianischen London in ein kleines Dorf in der Grafschaft Essex umzieht. Sie ist fasziniert von einem lokalen Aberglauben, dass ein Fabelwesen namens "Die Essex-Schlange" in die Gegend zurückgekehrt sei.«The Essex Serpent» wird von See-Saw Films für Apple TV Plus produziert. Für Apple außerhalb Großbritanniens wurde es von den Leitern von Worldwide Video und dem Creative Director für Europe Worldwide Video in Auftrag gegeben. Die Regie führt Clio Barnard.Knightley sollte auch die Regie bei «The Essex Serpent» führen. Die Schauspielerin wurde für «The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben» und «Stolz und Vorurteil» für den Oscar nominiert. Als nächstes wird sie in Camille Griffins «Stille Nacht» und auch in der Miniserien «The Other Typist» zu sehen sein.