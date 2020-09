Nach Discovery-Übernahme: Tele5-Chef Kai Blasberg hört auf

Köpfe

Nachdem inzwischen alle Behörden zugestimmt haben, dass der zuletzt zu Leonine gehörende Sender, an Discovery geht, zieht sich Blasberg nach 15 Jahren im Amt zurück.

Eine der schillernden Figuren unter den deutschen Programmmachern zieht sich nach 15 Jahren von seinem Sender Tele5 zurück. Kai Blasberg ist dort nicht mehr Senderchef. Insgesamt arbeitete er für das Unternehmen eineinhalb Jahrzehnte, seit 2008 eben in der über das Programm entscheidenden Position. „Tele 5 war ein Geschenk für mich. In 15 Jahren haben wir ein wunderbares Unternehmen geschaffen, das immer ein bisschen Kummer, vor allem aber ganz viel Freude bereitet hat“, erklärte Blasberg am Dienstag.Am 31. August war der Verkauf des Senders endgültig abgeschlossen worden. Zuvor gehörte der Kanal zu Leonine – die neue Medienfirma jedoch veräußerte Tele5 an Discovery. Zum Free-TV-Portfolio der US-Firma in Deutschland gehören außerdem DMAX , TLC, Home & Garden TV sowie Eurosport . Angekündigt wurde die Übernahme Anfang Juli, alle behördlichen Zustimmungen gingen Anfang dieser Woche ein. Discovery bestimmte nun einen Blasberg-Nachfolger; bei dieser Entscheidung fiel die Wahl auf Alberto Horta, den Deputy General Manager GSA der Firma Discovery.Horta sieht Tele5 gut positioniert: „Tele 5 ist eine starke und klar positionierte Marke im deutschen Free TV. Mit seinen Filmen und Serien erweitert Tele 5 unser bisheriges Sender-Portfolio um eine neue fiktionale Komponente. Im Verbund mit unseren nun insgesamt fünf frei empfangbaren Sendern haben wir jetzt noch weitreichendere und bessere Möglichkeiten, unser Vermarktungspotenzial auszuschöpfen."