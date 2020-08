Von Netflix zu Disney+: McG inszeniert «Scott & Huutsch»-Neuauflage

US-Fernsehen

«Scott & Huutsch» kommt vorwärts: Die Serie auf Basis einer Tom-Hanks-Kultkomödie wird unter anderem von McG gedreht. Die erste Klappe fällt im September.

Disney+ kündigte bereits an, aus der alten Touchstone-Pictures-Komödieeine Serie machen zu wollen. Nun kommen neue Details über das Format ans Licht, dessen Vorlage 1989 in die Kinos kam und im Original «Turner & Hooch» betitelt wurde: Die Serienadaption der Tom-Hanks-Filmkomödie wird ab September 2020 gedreht. Das hat die Disney-Expertenseite 'The DisInsider' ans Licht gebracht. Laut den gut vernetzten Disney-Kennern wird Action-Regisseur McG bei der «Scott & Huutsch»-Serie als Regisseur mitwirken.McG drehte zuletzt für Netflix die campige Horrorkomödie «The Babysitter» sowie deren bald anstehende Fortsetzung «The Babysitter: Killer Queen» . Zudem ist er für die «Drei Engel für Charlie»-Filme mit Cameron Diaz, Lucy Liu und Drew Barrymore sowie für «Terminator – Die Erlösung» bekannt.Disney+ plant eine zehnteilige erste Staffel von «Scott & Huutsch», aufgrund von Corona-Maßnahmen werden die Dreharbeiten bis April 2021 dauern. Die Episoden sollen jeweils rund eine Stunde dauern. Josh Peck wird in Tom Hanks' Fußstapfen treten und einen Cop spielen, der einen sabbernden, treuen Hund als Partner hat. Zum Cast gehören unter anderem auch Vanessa Lengies («Glee») und Lyndsy Fonseca («How I Met Your Mother») sowie Carra Patterson («Straight Outta Compton»).