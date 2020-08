«The Babysitter»: Der knallig-blutige Spaß geht weiter

Vermischtes

Die Netflix-Horrorkomödie «The Babysitter» von McG wird fortgesetzt – und zwar bereits im September.

Regisseur McG ist vor allem für seine Actionfilme bekannt – von «Drei Engel für Charlie» bis «Terminator – Die Erlösung». 2017 jedoch zeigte er eine andere Seite seines Könnens: Mit dem Netflix-Originalfilmkreierte er eine Horrorkomödie, in der knallbunt-naive und sarkastisch-derbe Tonalitäten aufeinander treffen – so, als würden sich Joe Dante oder Sam Raimi eine Idee des Disney-Channel-Regisseurs Kenny Ortega wenig jugendfreundlich aneignen. Eine Fortsetzung wurde relativ zügig beschlossen – und nun steht ihr Veröffentlichungstermin fest.Wie Netflix mitteilt, wirdam 10. September 2020 veröffentlicht. Erneut inszenierte McG, in den Hauptrollen kehren Judah Lewis, Bella Thorne, Robbie Amell, Hana Mae Lee, Andrew Bachelor, Ken Marino und Leslie Bibb zurück. Samara Weaving («Ready or Not»), die in Teil eins sogar noch in der Titelrolle mit von der Partie war, ist nicht als Teil des Ensembles gelistet.Der erste Teil wurde von Brian Duffield («Underwater») geschrieben, die Fortsetzung stammt von Dan Lagana, der unter anderem die True-Crime-Doku-Parodie «American Vandal» verfasst hat. Wonderland Sound and Vision sowie Boies/Schiller Film Group agierten als Produktionsfirmen.