Primetime-Check

Heute mit einer neuen «Hart aber fair»-Ausgabe, den gelben «Simpsons» und mehr.

Tagesmarktanteile der großen Acht Ab 3: 53,4%

14-49: 58,7%

Sieger der Primetime am Montag wurde die Wiederholung eines ZDF-Krimis:sicherte sich ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. 20,9 Prozent Marktanteil gingen damit im Gesamtmarkt einher. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen somit 6,9 Prozent zu Buche; damit lag der 90-Minüter im grünen Bereich. Das nachschließende Format schnappte sich 4,51 Millionen Seher ab drei Jahren. 17,9 Prozent wurden bei allen Fans ermittelt. Im Ersten Deutschen Fernsehen meldete sich derweil um 21 Uhr Frank Plasberg mit einer weiteren-Ausgabe zurück. Das Talkformat besprach die neue Coronaproblematik wegen der zahlreichen Reiserückkehrer und versammelte dabei 2,36 Millionen Menschen (8,9%) vor den Bildschirmen. Bei den Jungen kam man auf passable 5,8 Prozent. Das im Vorfeld ausgestrahltelandete bei 2,99 Millionen Fans.Sat.1 schickte eine rund drei Stunden lange-Liveshow auf Sendung. Das Format aus Köln landete in der klassischen Zielgruppe bei genau zwölf Prozent Marktanteil. 1,73 Millionen Leute ab drei Jahren schalteten ein. Die Endemol-Shine-Germany-Sendung sicherte sich bei den Jungen Platz eins der Primetime. Dahinter landete ein wiederholtesmit 11,2 Prozent Marktanteil. 1,44 Millionen Leute ab drei Jahren schauten zu. Die um 22.15 Uhr gestartete RTL--Sendung holte sich 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,25 Millionen Menschen schauten zu.Stark unterwegs war am Montag auch Kabel Eins – mitergatterte der Sender im Schnitt 1,45 Millionen Zuschauer, die Folgen waren 7,6 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. ProSieben landete noch vor Kabel Eins,kamen mit einer Doppelfolge auf 9,2 sowie 11,1 Prozent Marktanteil bei den Zielgrüpplingen. 0,79 sowie 0,96 Millionen Fans ab drei Jahren standen zu Buche. Zwischen 0,66 und 0,76 Millionen erreichten vier «The Big Bang Theory»-Folgen im Anschluss. Zunächst lag die Zielgruppen-Quote bei 8,3, später bei 9,8 Prozent.VOX gestaltete den Abend mit zwei Auswanderer-Folgen aus der Reiheund landete im passablen Bereich: Bei den Umworbenen wurden 7,1 sowie 6,3 Prozent Marktanteil festgestellt. 1,11 sowie 0,73 Millionen Leute ab drei Jahren waren das Ergebnis in Sachen Reichweite. Knapp unter dem RTLZWEI-Senderschnitt landete eine ab 20.15 Uhr gezeigte-Folge – sie holte 4,7 Prozent.