Ein Traum: Immer mehr Fans vom Krawall der Realitystars

Quotennews

«Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand» lässt die Quoten von RTLZWEI immer weiter steigen.

Reality-TV, insbesondere solches, in dem sich Stars kräftig anzicken, ist im Trend. Das zeigte schon Sat.1 im Frühjahr, als man teils über 20 Prozent Marktanteil bei «Promis unter Palmen». RTLZWEI schickte am Mittwochabend nun die dritte Folge vonauf Sendung. In dieser Episode trafen Johannes Haller und Willi Herren wieder aufeinander – eine brisante Konstellation, die Trash-TV-Fans seit dem vergangenen RTL-«Sommerhaus» wissen.Gegenüber der Vorwoche gewann die RTLZWEI-Produktion rund 70.000 Fans dazu, die Quote stieg weiter an. Diesmal landete das Reality-Projekt schon bei 9,9 Prozent Marktanteil, das waren 1,2 Prozentpunkte mehr als sieben Tage zuvor. Gegenüber der Premiere gewann man sogar schon 2,8 Prozentpunkte. Nach Senderangaben holte die Folge am Mittwochabend bei den 14- bis 29-Jährigen sogar 18,9 Prozent.Nicht vom starken Vorlauf profitieren konnte das ab 22.35 Uhr gezeigte- hier fielen die Zielgruppenquoten auf schwache 4,1 Prozent. Die Reichweite ging deutlich nach unten. Im Schnitt schauten 0,35 Millionen Menschen ab drei Jahren das rund einstündige Format. Ebenfalls sehr schlecht unterwegs war eine Wiederholung der zum Start vergangene Woche gefloppten neuen Musik-Show. Ab kurz nach halb zwölf erreichte diese gerade einmal 2,2 Prozent Marktanteil bei den wichtigen Werberelevanten. Die durchschnittliche Sehbeteiligung lag bei 0,10 Millionen Fans.