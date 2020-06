Im Juli: SuperRTL startet «Pokémon Journeys»

TV-News

Kindersender Nick nimmt unterdessen «America’s Most Musical Family» ins Programm auf.

Der Kölner Fernsehsender SuperRTL überrascht alle «Pokémon»-Fans mit dieser Programmplanung. Früher als erwartet nämlich kommen neue Abenteuer der Monsterchen nach Deutschland. In dieser 23. Staffel wird ein neuer Story Arc beginnen,, so der deutsche Titel des Formats, wird am 5. Juli anlaufen und dann immer sonntags gegen halb elf Uhr vormittags ausgestrahlt. Die neue Staffel umfasst 50 Episoden. Der Sendeplatz ist Fans der Serie bekannt, die 22. Staffel lief ebenfalls um diese Zeit.Neues hat auch der Kindersender Nick im Angebot. Eine US-Castingshow namensläuft am Freitag, 3. Juli um 19.15 Uhr ein. Das einstündige Format umfasst in seiner ersten Staffel 13 Episoden.In der von Nick Lachey moderierten Sendung treten talentierte Familien gegeneinander an – in den Musikwettstreit begeben sich 30 Stück davon. Der Siegerfamilie winkt am Ende ein Preisgeld in Höhe von 250.000 US-Dollar. In Amerika lief die Sendung erfolgreich, inzwischen wurde eine zweite Staffel bestellt.