Gegen «The Masked Singer» RTL wird Best-of-the-Rest

Quotennews

Schwer tat sich derweil RTLZWEI, wo zum Beispiel eine frische «Hier und jetzt»-Folge ziemlich unter ging.

ProSieben hat mit dem Schlusspunkt der zweiten «The Masked Singer»-Staffel am Dienstagabend ordentlich abgeräumt – bei den Umworbenen kam die Spaß-Show auf an die 37 Prozent Marktanteil. Da blieb für die anderen Privaten nicht mehr ganz so viel übrig. Vor diesem Hintergrund passabel geschlagen hat sich RTL , das sich mit einer Filmausstrahlung zu wehren versuchte.kam ab 20.15 Uhr auf 9,7 Prozent bei den Umworbenen und 2,03 Millionen Seher insgesamt. RTL wurde somit in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre Best-of-the-Rest am Dienstagabend. Nachfolgend taten sichundeher schwer. Die Kuppelformate mussten sich in der klassischen Zielgruppe mit 8,1 und 6,7 Prozent zufrieden geben.Somit lief es für RTL aber immer noch besser als zum Beispiel für RTLZWEI , wo eine ab 22.15 Uhr gezeigte-Episode nicht über zweieinhalb Prozent Marktanteil hinaus kam. Die ermittelte Reichweite lag bei rund 600.000. Im Vorfeld warvon 1,15 Millionen Menschen ab drei Jahren gesehen worden. Die Sozialreportage von UFA Show & Factual hatte dem Münchner Sender passable 5,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen beschert. RTLZWEI kam gegen die Sänger von ProSieben somit auf leicht überdurchschnittliche Werte.VOX zeigte den Abend über drei Folgen von, das schon gegen manch starke Konkurrenz gut aussah. Auch diesmal klappte das ganz gut. Die Quoten der Episoden lagen bei 5,0, 6,0 sowie 6,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Die erste Folge des Abends holte 1,14 Millionen Zuschauer, die letzte immerhin noch 0,78 Millionen.