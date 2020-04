Alles zur 7.000. Episode bei «GZSZ»

Soap-Check

RTL zeigt das große Jubiläum im linearen Fernsehen am kommenden Mittwoch. Außerdem: Was passiert nächste Woche in den anderen Dailys? Mit dabei: Ein Baby und ein Feuer.

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

Welches war die bisher beste «GZSZ»-Jubiläumsfolge?

4000 (Franzi stirbt in den Flammen) 99% 5000 (Liebesdrama Leon und Pia) 99% 3333 (Verenas Hochzeit) 99% 5555 (Davids Fluchtversuch vor der Mafia) 99% Stimmen: 112

«Berlin – Tag & Nacht», RTLZWEI

«Köln 50667», RTLZWEI

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Rote Rosen», Das Erste

«Sturm der Liebe», Das Erste

Unser SoapPic der Woche

Kampagnen-Motiv: TVNOW - Benno Kraehahn Mit diesem Motiv bewirbt RTL die 7000. Folge von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Wer die Folge schon vorab sehen will, mit genau einer Woche Vorlauf ist sie bei TV Now für Premium-Kunden abrufbar.

Am kommenden Mittwoch zeigt RTL ab 19.40 Uhr das zweistündige Serienspecial anlässlich der 7.000. Episode der Serie. Produziert wurden die Bilder, übrigens schon im Februar, auf Fuerteventura. Die Vorfreude auf den Fuerteventura-Urlaub ist groß – bis Maren kurz vor der Abreise feststellen muss, wie schlecht es Katrin geht. In ihrer Sorge bucht Maren kurzentschlossen einen weiteren Flug und stellt Yvonne und Nina vor vollendete Tatsachen: Katrin kommt mit oder ich bleibe hier! Überrumpelt geben die beiden nach. Während Nina sich bemüht, das Beste aus der Situation zu machen, will und kann Yvonne ihren Unmut nicht verbergen. Um Yvonnes Zickereien zu beenden, zieht Maren ihre Freundinnen ins Vertrauen. Sie berichtet von Katrins Absturz und Alkoholproblem. Katrin fühlt sich durch diese Indiskretion verraten. Sie chartert ein Motorboot, um der demütigenden Situation zu entfliehen. Doch Maren gelingt es, die Frauen wieder zu vereinen. Gemeinsam stechen die Vier in See.Am Ziel ihrer Bootstour erkunden sie eine unbewohnte Insel und es scheint, als könnte der Urlaub doch noch ein Erfolg werden, bis sie an den Strand zurückkehren und die Insel ihre unheimliche Seite offenbart. Es scheint, als hätte sie sich gegen die vier Frauen verschworen... Ein Kampf um Freundschaft und das nackte Überleben!Paula zerreißt es innerlich, mitansehen zu müssen, wie Mike von der Polizei abgeholt wird. Doch vor Connor bleibt sie stark. Sie verspricht ihm, nicht aufzugeben und erwirkt mit dem Anwalt einen Besuchstermin in der U-Haft. Dort wird Paula klar, wie sehr es Mike zu schaffen macht, dass er für ein Verbrechen verurteilt werden könnte, das er nicht begangen hat. Währenddessen plagt Kim ihr schlechtes Gewissen, weil sie Mike durch ihre Lüge ins Gefängnis gebracht hat. Paula setzt sie zunehmend unter Druck, damit sie endlich die Wahrheit sagt. Doch völlig überfordert stößt Kim alle von sich und flüchtet. Als Basti nach Hause kommt, macht er sich riesige Sorgen. Zu Recht, denn eine verzweifelte Sprachnachricht von Kim lässt erahnen, dass sie sich etwas antun könnte. Paula und Basti starten sofort eine Suchaktion und entdecken Kim schließlich auf einer Brücke...Marc bereut zutiefst, die ganze Nacht durchgezecht zu haben, als Jule ihn an den Termin für die Wohnungsbesichtigung erinnert. Denn prompt muss er sich dort übergeben. Zum Glück kann er aber mit knapper Not verhindern, dass es jemand mitbekommt. Zu seinem Entsetzen fliegt sein Fauxpas aber doch noch auf, so dass die beiden sich die Wohnung abschminken müssen. Jule ist außer sich vor Wut, verzeiht ihrem Marc am Ende aber doch. Als dieser überraschend ein lukratives Jobangebot bekommt und Jule verlangt, dass er sich bewirbt, gibt er ihrem Wunsch nach. Zusätzlich überredet er seine Frau, sich ebenfalls um ebendiese Stelle zu bemühen, wobei er heimlich hofft, dass sie den Zuschlag erhalten wird.Als Saskia sich von Jakob trennen will, verliert er in seiner Not abermals die Beherrschung. Saskia wehrt sich dieses Mal mit adäquaten Mitteln. Easy und Ringo sind happy: Vivien wird die Leihmutter ihres Kindes! In ihrer Vorfreude bringen sie Vivien an ihre Grenzen. Nachdem Roswitha einen Denkzettel von Robert und Britta erhalten hat, begreift sie endlich, dass die beiden wirklich nur Freundschaft verbindet. Jana lebt im Angesicht des Todes über ihre Verhältnisse. Als sie Pacos Hilfe ausschlägt, verstärkt sie ungewollt sein Gefühl der Machtlosigkeit. Saskia verwehrt sich dem Mitleid der anderen und besteht tapfer darauf, allein klarzukommen, bis sie der Schmerz über das Aus ihrer Liebe überwältigt.Richard rastet aus, als er von Niclas' Koks-Anschlag erfährt. Als er ihn stellt, wird er von Niclas provoziert. Die Lage eskaliert gefährlich. Als Ben nach seinem Abschied vom "A40" mit Deniz Zukunftspläne schmiedet, taucht ein Baby namens Nils auf, das Bens Leben auf den Kopf stellt. Unterdessen quält es Lucie, dass Moritz ohne Abschied nach New York verschwunden ist. Doch der hat seine Gründe, gerade nicht mit ihr sprechen zu können.Eine Frachtschiffreise nach Ecuador scheint für Merle und Gunter eine passende Chance zu sein, ihre Paarprobleme wieder beseitigen zu können. Als das Schiff jedoch durch eine unerwartete Änderung der Abfahrtszeit ohne sie ablegt, wertet Merle das als Zeichen. Sie macht dem schockierten Gunter klar, dass ihnen nur noch die Trennung bleibt. Astrid ist entsetzt, als Henning zugibt, entgegen allen Beteuerungen doch eine Affäre mit Heike gehabt zu haben. Wie soll sie ihm noch trauen?Hannes will Claudia seine Gefühle für sie nicht gestehen, ist aber deshalb ziemlich neben der Spur und arbeitet mit Meditation gegen seine Gefühle an. Völlige Zeitverschwendung - wie Vivien findet.Durch einen Zufall ist Franzi hinter ein streng gehütetes Geheimnis von Nadja gekommen. Unter Tränen bittet Nadja Franzi daraufhin um Stillschweigen und appelliert an ihr Mitgefühl. Doch mit der Zeit bemerkt Franzi, wie schwer ihr die Geheimnistuerei fällt. Christoph gefällt es zunehmend, seine Zeit mit Ariane zu verbringen und sie entdecken immer mehr Gemeinsamkeiten. Um ihre Beziehung mit Christoph zu vertiefen, verabredet sich Ariane mit ihm in der Almhütte. Doch plötzlich bricht ein Feuer aus ...