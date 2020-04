Primetime-Check

Wie viele überzeugten Heidis Mädchen auf ProSieben? Hatte bei den Öffentlich-Rechtlichen [Lena Lorenz]] oder der «Bozen-Krimi» die Nase vorn? Das alles und mehr im Primetime-Check...

Daszur Corona-Lage war im Ersten so gefragt wie lange nicht mehr. Insgesamt 7,19 Millionen Zuschauer versammelten sich nach derfür die Sondersendung. Sie machte 21,6 Prozent des Gesamtmarktes aus. Bei den Jungen war sie mit 1,31 Millionen Zuschauern und 14,4 Prozent überaus relevant. Der neuefreute sich danach über eine neue Rekordreichweite von 6,56 Millionen Zusehern ab drei Jahren. Diemachten mit 4,24 Millionen Wissbegierigen und 13,9 Prozent erfolgreich weiter, nachdem der 90-Minüter stattliche 19,1 Prozent Marktanteil eingefahren hatte.kam zu später Stunde immerhin auf 2,31 Millionen Zuseher und 11,9 Prozent.startete im ZDF mit insgesamt 4,63 Millionen Zuschauern und 13,5 Prozent Sehbeteiligung in die Primetime. Daskletterte im Anschluss auf 5,02 Millionen Interessierte und 15,8 Prozent.hatte danach nur noch 2,62 Millionen Zuschauer und kam auf maue 10,7 Prozent.Bei den Privaten und insgesamt bei den 14- bis 49-Jährigen hatte ProSieben mitdie Nase vorne. Heidis Mädchen überzeugten 1,71 Millionen werberelevante Zuschauer zum Einschalten und ergatterten sehr gute 17,8 Prozent Marktanteil. Insgesamt waren 2,52 Millionen Fans für 7,4 Prozent dabei.schloss mit ebenfalls sehr starken 12,5 Prozent Sehbeteiligung an, während eine Million junge Zuseher dranblieben. RTL kam mitin Doppelfolge nur auf 9,3 und 8,6 Prozent Sehbeteiligung.besserten das blasse Resultat im Anschluss mit 8,8 und 10,7 Prozent etwas auf. Die Reichweite in der klassischen Zielgruppe pendelte sich zwischen 0,87 und 0,80 Millionen ein. Für Sat.1 undverlief der Abend ähnlich mau. Nach 7,0 Prozent Sehbeteiligung zu Beginn waren in der Folge für die US-Serie nur noch 6,0 und 5,1 Prozent Marktanteil drin. Die Reichweite fiel von 0,66 über 0,59 auf 0,47 Millionen klassisch Umworbene.Kabel Eins setzte indes auf den Blockbusterund sicherte sich damit ordentliche 6,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Zur besten Sendezeit schalteten im Schnitt 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährige ein.überzeugte bei VOX 0,87 Millionen junge Zuschauer und sorgte für ausgezeichnete 9,1 Prozent Sehbeteiligung.war am späten Abend mit 1,57 Millionen Zuschauern insgesamt und 0,58 Millionen Jungen der Hit. Der Marktanteil stiegen auf stattliche 7,1 Prozent insgesamt und hielt sich beim werberelevanten Publikum bei sehr guten 8,4 Prozent. RTLZWEI überzeugte mitnur 0,39 Millionen klassisch Umworbene. Die Sehbeteiligung lag zu Beginn der Primetime bei ausbaufähigen 4,1 Prozent.schloss den Abend danach mit 0,48 Millionen junge Zuschauer und 5,2 Prozent verbessert im Durchschnitt ab.