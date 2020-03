«CBS News»: Mercader verliert Kampf gegen Corona

US-Fernsehen

Die 54-Jährige hatte Vorerkrankungen.

trauern um ihre Amerika-Reporterin Maria Mercader. Die 54-Jährige starb am Sonntag am Coronavirus. Mercader hatte sich schon Ende Februar vorsorglich krank geschrieben. Die TV-Journalistin kämpfte in den vergangenen 20 Jahren gegen den Krebs und damit zusammenhängende Krankheiten, erklärte CBS.Durch all die Operationen und Eingriffe hätte sie gewusst, dass sie zu den am meisten gefährdeten Personen zählte. "Noch mehr als ihre Talente als Journalistin werden wir ihren unbezähmbaren Geist vermissen", sagte Susan Zirinsky, Präsidentin von CBS News und leitende Produzentin, in einer Erklärung. "Maria war ein Teil unseres ganzen Lebens. Sogar als sie im Krankenhaus lag - und sie wusste, dass bei CBS etwas los war - rief sie mit Rat und Ermutigung an und sagte: 'Du kannst das schaffen. Ich nannte Maria eine "Kriegerin", das war sie. Maria war ein Geschenk, das wir sehr geschätzt haben."Zuletzt war Mercader bei den Nachrichten von CBS als eine Art Talentförderin eingesetzt und war auch damit beauftragt, für mehr Diversität im Team zu sorgen.