Das flauschige Rätsel, das uns alle ablenkt: Wer sind die «The Masked Singer»-Promis?

Schwerpunkt

Eine freundliche, frohe, durchgeknallte Show schenkt einer TV-Nation Aufmunterung und Beschäftigung abseits der harten Nachrichtenlage. Und wir grübeln mit: Wer tritt da eigentlich bei «The Masked Singer» auf?

Von allen «The Masked Singer»-Identitäten, die in Staffel zwei auf der Bühne singen, tanzen, glitzern und glänzen, ist der Drache die am wenigsten geheimnisvolle. Ja, noch weniger geheimnisvoll als das Chamäleon mit seiner sehr markanten Stimme. Denn beim Drachen hat es die «The Masked Singer»-Redaktion mit den deutlichen Indizien schon in Folge eins übertrieben. So eröffnet der Drache sein Vorstellungsvideo mit diesem Zitat: "Wir schreiben das Jahr 2020. Im Zeichen des siebten Königs und der acht Monde wehen seit 19. Jahrhunderten einsame Winde." Das deutet auf das Jahr 1978 hin – in diesem Jahr wurdegeboren, der 2007 am «TV total»-Gesangscasting «SSDSDSSWEMUGABRTLAD» teilnahm. Was sagt der Drache über sich? "Ich bin ein Buch mitSiegeln."Und wen das noch nicht überzeugt hat: Der Drache öffnet in seinem ersten Indizienvideo ein Buch, in dem Umrisse zu sehen sind – und die stimmen exakt mit den Umrissen von Gregor Meyles Geburtsstadt Backnang überein. Fall abgeschlossen.Die Stimme hat ihn bereits in Ausgabe eins nach wenigen Sekunden verraten: Das Chamäleon ist. Das glitzernde, schimmernde Chamäleon wirkt zwar sehr agil für einen 84-Jährigen, aber erstens ist Hallervorden auch sehr fit für sein Alter und zweitens macht das Chamäleon während seiner Performance durchaus mehrmals Atempausen (in Woche eins sogar im Sitzen) – so dynamisch die Darbietung sein mag, powert das Chamäleon nicht drei Minuten lang durch.Und wer Tipps aus dem Indizienvideo als Untermauerung dieser These benötigt: Im ersten Indizienvideo tragen Background-Tänzer Badeanzüge im Stil des "Die Wanne ist voll"-Musikvideos von Dieter Hallervorden und es ist ein Sticker mit einem grünen Blatt zu sehen – ein gern genutzter Hinweis auf Vegetarier oder vegetarische Ernährung – und Hallervorden lebt seit 2017 vegetarisch. (An dieser Stelle vielen Dank an das Qtalk-Forum zu «The Masked Singer» für diese Verknüpfung! Die Kakerlake liest in ihrem ersten Indizienfilm das Buch "Ich krabbel dann mal weg", das auf Hape Kerkelings Erfahrungsbericht vom Wandern auf dem Jakobsweg anspielt. Da die Kakerlake-Stimme weder zu Kerkeling passt noch zu Kerkeling-Darsteller Devid Striesow, müssen wir hier kurz um die Ecke denken: Vielleicht geht es um jemanden, der in Spanien geboren wurde?Zudem ist im ersten Kakerlaken-Video ein Purfina-Schild zu sehen – Purfina, auch bekannt als Petrofina, wurde in Antwerpen gegründet. Und Franz-Josef Antwerpegeriet 1996 in die Schlagzeilen, weil er einen damals bekannten und erfolgreichen, jungen Sänger zum Besuch einer öffentlichen Schule zwang.Die Rede ist von, dessen Stimme auch sehr nah am Kakerlaken-Gesang ist.Entweder sind wir in der Quotenmeter.de-Redaktion bei diesen vier Figuren einfach nicht so auf Zack wie bei anderen, oder die «The Masked Singer»-Redaktion hat bei ihnen tatsächlich die Hinweise besser versteckt. Daher laden wir nun zum regen Mitdiskutieren und Tipps geben in den Kommentaren und im «The Masked Singer»-Highlight-Forum bei Qtalk ein – und hauen unsere Ideen einfach schnell raus, um danach zum großen Klopper zu kommen, also zum Faultier.Dergeht stimmlich und von der Art der Bewegungen sehr in Richtung, derwiederum ist laut Mutmaßungen im 'Willkommen beim Privatfernsehen'-Podcast. Zu den Hinweisen zum Roboter gehören die Binärcodes Green und Ass – und Schöneberger machte ihren Anfang mit einer Tennissendung. Alternativ ist es vielleicht, denn ein weiterer Roboter-Hinweis ist ein Regenbogen – und so hieß ihr viertes Studioalbum.Bei derhat zum Beispiel Gil Ofarim vom offiziellen «The Masked Singer»-Podcastin Verdacht und derwird in unserem Forum alsidentifiziert.