Wegen des Corona-Virus: CBS unterbricht Produktion von «The Amazing Race»

Dabei handele es sich aber um eine Vorsichtsmaßnahme.

CBS hat seine weltweit produzierte Abenteuershowgestoppt. Der Grund für die Produktionspause ist die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus. Ein CBS-Sprecher sagte, dass dies eine Vorsichtsmaßnahme sei und die Unterbrechung der Arbeiten nur vorübergehend stattfinde."Alle Teilnehmer und Produktionsmitarbeiter sind dabei, nach Hause zurückzukehren", so die Erklärung. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben sich weder die Rennfahrer noch jemand aus dem Produktionsteam, der mit ihnen reist, mit dem Virus infiziert oder Symptome gezeigt, und wir wissen nicht, dass jemand dem Virus ausgesetzt war. Aus Gründen der Vorsicht werden alle an der Show Beteiligten auch nach ihrer Rückkehr nach Hause weiterhin überwacht. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Rennfahrer und des Produktionsteams haben für uns höchste Priorität."CBS muss sich nicht stressen lassen: Bis vor Kurzem war Staffel 33 in Schottland und England in Produktion, angeblich hat man davon drei Episoden vorgestellt. Im Fernsehen wird demnächst aber erst Staffel 32 ausgestrahlt. Der Vorlauf der Produktion ist demnach riesig.