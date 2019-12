Bester Wert seit sieben Jahren: Silbereisen, Winterscheidt und Lombardi bringen «Traumschiff» MS Amadea erwünschten Quotenboost

Quotennews

Das ZDF kann mit der Debüt-Folge von Florian Silbereisen als neuer Kapitän des «Traumschiff» mehr als nur zufrieden sein. Einen gewaltigen Anstieg um 4,8 Marktanteils-Prozentpunkte verbuchte man bei den 14- bis 49-Jährigen.

«Das Traumschiff» am 2. Weihnachtsfeiertag 2008: 7,04 Mio. (23,0% MA)

2009: 8,59 Mio. (26,3% MA)

2010: 7,45 Mio. (22,0% MA)

2011: 6,96 Mio. (20,5% MA)

2012: 8,48 Mio. (22,8% MA)

2013: 6,69 Mio. (19,9% MA)

2014: 6,75 Mio. (20,7% MA)

2015: 6,09 Mio. (19,3% MA)

2016: 5,94 Mio. (17,3% MA)

2017: 5,44 Mio. (16,1% MA)

2018: 5,27 Mio. (16,3% MA)

2019: 7,49 Mio. (22,9% MA) Zuschauer ab 3, Quote ab drei

Jubel beim Zweiten Deutschen Fernsehen: Florian Silbereisen hat die Quoten der Traditionssendungdurch seinen Einstieg deutlich steigen lassen. Seine erste Folge als neuer Kapitän Max Parger erreichte am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 20.15 Uhr im Schnitt 7,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das ist die beste Reichweite der Traditionssendung seit 2012. Im Vorjahr kam die Weihnachts-Folge, damals noch mit Sascha Hehn am Steuer, auf nur 5,27 Millionen Zuschauer. Die Oster-Episode 2019, mit Interims-Kapitän Grimm (jetzt Staff-Kapitän), musste sich sogar mit 5,13 Millionen zufrieden geben. Da sehen die neuesten Zahlen also deutlich freundlicher aus.«Das Traumschiff», das am 26. Dezember Antigua ansteuerte, sicherte sich mit 22,9 Prozent Marktanteil ungefährdet den Tagessieg. Und nicht nur das: Auch bei den 14- bis 49-Jährigen gab es kein Vorbeikommen an der Romanze. Das dürfte mit unter auch an zwei Gastauftritten gelegen haben. Der beim jungen Publikum angesagte ProSieben-Entertainer Joko Winterscheidt spielte eine Gastrolle als Moritz. Moritz ist der Bruder des neuen Kapitäns Max. Und auch Sarah Lombardi war als Schiffs-Mitarbeiterin zu sehen, die am Ende der Episode eine Gesangseinlage zum Besten gab. Mit 17 Prozent Marktanteil bei den Jungen fuhr die MS Amadea so gut wie lange nicht mehr. Im kompletten Jahrzehnt fuhr keine einzige Episode derart hohe Quoten ein.Klar war somit auch, dass «Das Traumschiff» den parallel im Ersten gesendetenausMünchen weit hinter sich ließ. Die Folge „One Way Ticket“ erreichte 5,32 Millionen Zuschauer und 16,3 Prozent Marktanteil – auch das waren überdurchschnittliche Ergebnisse für Das Erste , im Normalfall aber sind die Episoden der populären Krimireihe noch stärker unterwegs. 10,2 Prozent Marktanteil wurden während der 90 Minuten bei den Fans zwischen 14 und 49 Jahren gemessen. Schwer tat sich ab 21.45 Uhr ein weiterer Kriminalfall;ließ die Quoten bei den Jungen auf 4,1 Prozent purzeln, insgesamt standen noch 9,2 Prozent (2,58 Millionen) zu Buche.