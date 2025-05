«Sesame Street» geht zu Netflix

US-Fernsehen

Auch die «World of Peppa Big» ist demnächst bei Netflix zu sehen.

„Wir freuen uns, heute bekannt geben zu dürfen, dass diese beliebten Titel künftig auf Netflix zu sehen sein werden. Ob Sie nun gerne mit Elmo den Buchstaben des Tages lernen oder mit Peppa in matschigen Pfützen springen – wir haben für jedes Kind und jede Familie etwas zu bieten“, teilte Netflix am Montagnachmittag mit.Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist dieein beliebter Eckpfeiler des kindlichen Bildungsfernsehens, der junge Menschen verzaubert und die Freude am Lernen fördert. Jetzt beginnt für Elmo, das Krümelmonster, Abby Cadabby und all ihre Puppen- und menschlichen Freunde ein neues Kapitel auf Netflix: Die brandneue, überarbeitete 56. Staffel von der Serie – plus 90 Stunden Episoden aus früheren Staffeln – wird noch in diesem Jahr weltweit verfügbar sein. Die neue Staffel wird mit einem neuen Format und der Rückkehr beliebter Rubriken wie „Elmos Welt“ und „Cookie Monsters Foodie Truck“ aufwarten.ist jetzt voller Freude, Lachen und Grunzen! Mitglieder können ihre Lieblingsserie mit spannenden Rätseln, Minispielen, Malbüchern und vielem mehr in dieser All-in-One-App entdecken, die jetzt exklusiv auf Netflix verfügbar ist. Außerdem sind jetzt neue Folgen der 7. Staffel von «Peppa Pig» auf Netflix in den USA zum Streamen verfügbar, sodass Kinder und Familien gemeinsam schauen und spielen können.Netflix arbeitet außerdem an einer brandneuen Animationsserien und Filmen wie «Stranger Things: Tales From '85», «Motel Transylvania», «Minecraft», «Ghostbusters», «Dr. Seuss», «In Your Dreams», «The Twits» und vielen mehr.