«7th Heaven» bekommt einen Spin-Off

US-Fernsehen

Jessica Biel und DeVon Franklin fungieren als neue Produzenten.

[imgr][/imgr]Nach Informationen von „Variety“ will CBS Studios die Serieneu auflegen lassen. Die Serie wurde eingestellt, nachdem der Hauptdarsteller Stephen Collins sich angeblich an drei minderjährigen Mädchen sexuell vergangen haben soll. Als ausführender Produzent und Showrunner wird Anthony Sparks gehandelt.Jessica Biel wird zusammen mit Michelle Purple unter dem Label Iron Ocean als ausführende Produzentin fungieren. DeVon Franklin ist bei CBS Studios als ausführender Produzent gelistet. Insidern zufolge wird sich die Serie auf eine neue, vielfältige Familie konzentrieren. Da sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium befindet, werden die Verträge noch ausgearbeitet. Es gibt noch keinen Sender oder Streamingdienst.Biel spielte kürzlich in der Hulu-Miniserie «Candy» mit und war als ausführende Produzentin tätig. Demnächst wird sie in der Prime-Video-Serie «The Better Sister» zu sehen sein, bei der sie ebenfalls als ausführende Produzentin tätig ist. Franklin produziert Glaubensfilme und war zuletzt bei Overbrook Entertainment, MGM und Sony Columbia Pictures tätig.