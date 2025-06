Die Kritiker

Das Erste schickt am Donnerstag ein neues Ermittler-Team aus dem nasskalten spanischen Nordosten auf die Mattscheibe.

Stab Darsteller: Michael Epp, Dirk Borchardt, Mercedes Müller, Henriette Richter-Röhl, Adrian Grünewald, Artemis Chalkidou

Musik: Roman Fleischer und Tim Schwerdter

Kamera: Christian Huck

Drehbuch: Xaõ Seffcheque und Lina Victoria Schmeink

Regie: Adolfo J. Kolmerer

Es beginnt mit Nebel. Und mit einer Toten. Natürlich. Immerhin sind wir in Galicien, der Gegend, die sich anfühlt, als hätte sich Skandinavien als Spanien verkleidet. Nebel, Felsen, Wellen, Drama. Am Cabo Fisterra, dem – angeblich – letzten Zipfel Europas, wird eine Leiche gefunden. Eine Pilgerin? Büromitarbeiterin? Ja, tatsächlich: Sofía Serrano, aus dem Pilgerbüro von Santiago. Und jetzt beginnt das, was vermutlich ein Thriller sein will.Eines gleich vorneweg: «Die Tote vom Jakobsweg» ist weniger Thriller als thermolabiler Thermobecher – außen heiß angekündigt, innen lauwarm serviert. Wer hier Spannung sucht, findet leider nur Dialoge wie aus dem Mittelstufen-Spanischkurs, Charaktere mit der Tiefe eines Instagram-Posts von 2013 und Krimi-Stimmung, die sich anfühlt wie ein schlecht klimatisierter Regionalzug auf dem Weg nach nirgendwo.Hauptkommissar David Acosta (Michael Epp) wird frisch aus Valencia in das raue Galicien versetzt – „rau“ bedeutet hier offenbar: unfreundlich, regenverhangen und durchweg mit kriselnden Ehen dekoriert. Der gute David ist einer von diesen Fernsehkommissaren, die aussehen, als hätten sie eigentlich ein Fitnessstudio zu leiten, sich aber für einen dramatischeren Lebensentwurf entschieden haben. Seine Miene changiert zwischen „Ich habe schlecht geschlafen“ und „Ich habe sehr schlecht geschlafen“. Die Tochter fremdelt, die Ex-Frau auch – aber das scheint ihn nicht daran zu hindern, mit dem Enthusiasmus eines Frühstücksmoderators durch die Ermittlungen zu schlurfen. Das Ermittlerteam? Ein Alpha-Männchen alter Schule (Dirk Borchardt), das offenbar in jeder Szene versucht, seine Stoppeln lauter sprechen zu lassen als seine Dialogzeilen. Und eine taffe Kommissarin (Mercedes Müller), die zwar klug sein soll, aber vor allem viele leere Sätze aufzusagen hat.Der geheimnisvolle Pilger Carmelo – gespielt von Max Befort – ist derweil der Typ Mann, den das Drehbuch offenbar für gefährlich, düster und verführerisch hält, als er ins Visier der Kommissare gerät. Tatsächlich erinnert er aber eher an jemanden, der nachts vor einer Jugendherberge auf seine Gitarre aufpasst. Wenn er schließlich aus dem Fokus gerät, ist man fast erleichtert – bis man merkt, dass das Drehbuch dann gar nichts mehr weiß, wohin mit sich.Die Geschichte verhandelt derweil große Themen wie Liebe, Eifersucht und Erpressung, macht daraus aber nur das übliche Menü, das noch dazu angerichtet wird wie in der Touristenfalle direkt neben der Kathedrale: hübsch angekündigt, aber letztlich ohne nachhaltige Geschmacksexplosion. Dazu: Musik, die einem ständig sagen will, wie man sich jetzt fühlen soll. Immerhin ist das Meer schön – aber das reicht eben nicht für einen packenden Film.«Die Tote am Jakobsweg» hätte das Zeug zu einem düsteren Psychodrama gehabt – oder wenigstens zu einem halbwegs spannenden Regionalkrimi mit Pilgerflair. Stattdessen bleibt der Film wie ein Jakobsweg-Magnet aus dem Souvenirladen: glitzert kurz, fällt aber ab, sobald man einmal zu lange hinsieht. Pilgern soll ja der Selbsterkenntnis dienen. Doch dieser Film dient vor allem der Erkenntnis, dass ein stimmungsvoller Schauplatz und ein Krimi-Plot aus der Retorte eben keinen echten Weg ergeben.