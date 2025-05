Conan OBrien macht bei «Toy Story» mit

Kino-News

Im fünften Teil der Reihe wird die Bande um Buzz mit neuen Herausforderungen konfrontiert.

In knapp einem Jahr soll der fünfte-Teil in die Kinos kommen. Autor und Komiker Conan O’Brien wird die Synchronisation einer Rolle übernehmen. Der Spielfilm wird vom Oscar-prämierten Andrew Stanton umgesetzt, McKenna Harris ist auch an der Regie beteiligt. Jessica Choi produziert. Disney gab die Besetzung am Montag auf der Licensing Expo bekannt.O'Brien teilte die Neuigkeit auch in seinen eigenen sozialen Medien mit und scherzte, dass er ursprünglich die Rolle des Woody oder Buzz Lightyear (gesprochen von Tom Hanks und Tim Allen) haben wollte, aber dann erfahren habe, dass Smarty Pants „die beste Figur von allen“ sei.Eine Gruppe von lebenden Spielzeugen, die sich in Gegenwart von Menschen tot stellen, bereitet sich darauf vor, mit ihrem jungen Besitzer Andy Davis, seiner kleinen Schwester Molly und ihrer alleinerziehenden Mutter Mrs. Davis in ein neues Haus zu ziehen. Als sie erfahren, dass Andys Geburtstagsparty unerwartet vorverlegt wurde, befürchten mehrere Spielzeuge – darunter Mr. Potato Head, Slinky Dog, Rex der Tyrannosaurus, Hamm das Sparschwein und Bo Peep, die Porzellanpuppe –, dass Andy etwas geschenkt bekommt, das sie ersetzen könnte.