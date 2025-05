«S.W.A.T. Exiles» in Entwicklung

US-Fernsehen

Shemar Moore wird in dem Spin-Off der Serie zu sehen sein.

Sony Pictures Television will das Ende vonnicht hinnehmen und ist dabei die Serie unter dem Spin-Offweiterleben zu lassen. Das Studio hat sich Hauptdarsteller Shemar Moore geschnappt und lässt zehn neue Episoden der Serie drehen. Das Finale lief erst kürzlich beim Fernsehsender CBS, nachdem das Format bereits zwei Mal eingestellt wurde.Noch hat sich kein Sender mit der neuen Serie beschäftigt, die Sony Pictures Television veräußern möchte. Mit der Bekanntgabe dieser Neuigkeit bei den LA Screenings für internationale Käufer geht Sony jedoch das Risiko ein, dass es „die richtigen Partner für diese neuen Geschichten findet, um die leidenschaftliche «S.W.A.T.»-Fangemeinde zu erreichen und neue Zuschauer anzulocken“, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Sony wird die Serie Streaming-Anbietern, Rundfunk- und Kabelnetzwerken anbieten.Hier ist die Kurzbeschreibung der Spin-off-Serie: „Nachdem eine hochkarätige Mission schiefgeht, wird Daniel ‚Hondo‘ Harrelson aus dem Zwangsruhestand zurückgeholt, um eine experimentelle SWAT-Einheit anzuführen, die aus unerprobten, unberechenbaren jungen Rekruten besteht und deren letzte Chance ist. Hondo muss eine Generationskluft überbrücken, mit gegensätzlichen Persönlichkeiten umgehen und aus einer Truppe von Außenseitern ein Team formen, das in der Lage ist, die Stadt zu schützen und das Programm zu retten, das ihn zu dem gemacht hat, der er ist.“