«Destination X» startet Ende Mai

US-Fernsehen

Die von Jeffrey Dean Morgan moderierte Serie feiert auf NBC nach der Saisonpremiere von «America's Got Talent» Premiere. Die Folgen werden am nächsten Tag auf Peacock gestreamt.

Der Fernsehsender NBC startetam 27. Mai auf dem 22.00 Uhr-Sendeplatz. In dieser mutigen Reise-Wettbewerbsreihe wird Europa zu einem realen Spielbrett, auf dem völlig Fremde zu einer einmaligen Reise und zum ultimativen Geo-Ratespiel eingeladen werden. Die abenteuerlustigen Spieler durchqueren jedes Land in einem verdunkelten «Destination X»-Bus mit dem Ziel, herauszufinden, wo sich das „X“ befindet, das sie jede Woche suchen. In jeder Folge steigen die Spieler aus dem Bus, um einzigartige und unbekannte Sehenswürdigkeiten zu besuchen, die zu Erlebnisherausforderungen umgestaltet wurden. Sie müssen sich auf ihr Wissen über Popkultur, Geschichte und Geografie sowie auf ihre Beobachtungsgabe verlassen, um Hinweise auf ihren aktuellen Standort zu erhalten und sich einen wichtigen Vorteil zu verschaffen. Die Teilnehmer müssen ihr persönliches Fachwissen nutzen, versteckte Hinweise identifizieren, die als Artefakte getarnt sind, und absichtliche Irreführungen ihrer Konkurrenten erkennen, um schließlich ihren Aufenthaltsort zu bestimmen.„«Destination X» hat bereits Zuschauer auf der ganzen Welt begeistert, und jetzt verleihen wir der Serie mit dem unendlich charismatischen Jeffrey Dean Morgan eine frische, einzigartige NBC-Note“, so Sharon Vuong, Executive Vice President und neu ernannte Leiterin der Abteilung Unscripted Programming bei NBC. „Diese Serie ist das ultimative Ratespiel mit hohem Einsatz, das die Zuschauer auf eine spannende Reise durch die berühmtesten Landschaften und Sehenswürdigkeiten Europas mitnimmt, während sie gemeinsam mit unseren abenteuerlustigen, dynamischen Darstellern mitspielen.“Spielleiter Jeffrey Dean Morgan hat einige Tricks auf Lager, von Gedankenspielen und entscheidenden Ultimaten bis hin zur Einführung zweier bekannter Gesichter – JaNa Craig («Love Island») und Peter Weber («The Bachelor»), die in den Abenteuerbus steigen und den Verlauf des Spiels verändern. Am Ende jeder Folge müssen ausgewählte Kandidaten den Kartenraum betreten und ihr X auf der Karte platzieren, um anzugeben, wo auf der Welt sie sich ihrer Meinung nach befinden. Derjenige, der am weitesten vom tatsächlichen Ort entfernt ist, muss seine Koffer packen. Der letzte Spieler, der am Ende der Tour übrig bleibt, findet Jeffrey am ultimativen Zielort X und gewinnt 250.000 Dollar.