«Oscars» mit Elle Fanning & Co.

Kino-News

Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb und Bowen Yang werden bei der 97. Oscar-Verleihung anwesend sein, wie der ausführende Produzent und Showrunner Raj Kapoor und die ausführende Produzentin Katy Mullan heute bekannt gaben.Die von Conan O'Brien moderierte Oscar-Verleihung wird am Sonntag, dem 2. März 2025, um 19:00 Uhr ET/16:00 Uhr PT live auf ABC und als Live-Stream auf Hulu übertragen, wobei die offizielle Live-Show auf dem roten Teppich um 18:30 Uhr ET/15:30 Uhr PT beginnt. Zu den bereits angekündigten Oscar-Moderatoren gehören Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Da'Vine Joy Randolph und Emma Stone.Die Produzenten werden in den kommenden Wochen weitere Talente bekannt geben, die an der Show teilnehmen werden. Die 97. Oscar-Verleihung findet am Sonntag, dem 2. März 2025, im Dolby Theatre in Ovation Hollywood statt und wird live auf ABC übertragen, live auf Hulu gestreamt und in mehr als 200 Gebieten weltweit live ausgestrahlt. Aufgrund der Lücke zwischen der Zeitumstellung in den Vereinigten Staaten von Amerika und von Europa beginnen die Academy Awards in diesem Jahr wieder um Mitternacht.