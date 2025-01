«Die Kanzlei» erreicht 5,03 Millionen

Quotennews

Auch die Sachsenklinik schlug sich im Anschluss wieder gut. Über zwei Millionen Menschen blieben für die «Sportschau» wach.

In der ARD-Seriewar in dieser Woche Richter Greinert aufgrund versuchten Mordes angeklagt. Bei einem Golfturnier soll er die Gerichtspräsidentin abgeschossen haben. „Ein schwerer Schlag“ von Thorsten Näter sahen 5,03 Millionen Zuschauer, die Regiearbeit von Stephanie Stoecker verbuchte einen Marktanteil von 19,7 Prozent. Die Serie mit Herbert Knaup und Sabine Postel verbuchte 0,48 Millionen junge Zuschauer, sodass 10,0 Prozent Marktanteil entstanden.Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu) wollte sich in der Sachsenklinik verabschieden, doch ein Unfall brachte die junge Ärztin aus dem Konzept. Die von Stephanie Dörner verfasste Episode vonlockte 4,20 Millionen Zuschauer an, sodass ein Marktanteil von 17,3 Prozent gewonnen werden konnte. Die Regiearbeit von Niels Dettmann verbuchte 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil wurde auf 7,4 Prozent beziffert.drehte sich unter anderem um Corona und den Anschlag in Magdeburg. Dies sahen nur 2,21 Millionen Zuschauer, was zu 10,4 Prozent Marktanteil führte. Die Werte bei den jungen Menschen wurden auf 0,20 Millionen und 4,5 Prozent taxiert. Die von Ingo Zamperoni moderiertenverbuchten 2,24 Millionen Zuschauer. Zwischen 22.50 und 23.50 Uhr führte Lea Wagner noch durch die Highlights der Fußball-Bundesliga. Part 1 des 17. Spieltags sahen 2,16 Millionen Menschen in der, die auf 17,6 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,27 Millionen wach, der Marktanteil lag bei 11,4 Prozent.