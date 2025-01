Primetime-Check

Sat.1 holte «Über Geld spricht man doch!» zurück, während im Ersten bei «Hart aber fair» über Politik gesprochen wurde.

Primetime-Sieger am Montag wurde das ZDF mit der Ausstrahlung von. Den Krimi verfolgten 7,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, womit der Mainzer Sender Marktanteile von 30,5 Prozent bei allen sowie 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zusehern einfuhr. Dasinformierte ab 21:45 Uhr 4,32 Millionen Interessierte und kam auf Marktanteile von 19,4 respektive 10,9 Prozent. Fürblieben noch 2,32 Millionen Zuschauer wach. Der Action-Film generierte bis kurz vor Mitternacht Marktanteile von 15,5 sowie 6,6 Prozent.Erster Verfolger des ZDF war am Montag RTL mit einer neuen-Ausgabe, die 2,92 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von jeweils 13,2 Prozent in beiden Zuschauergruppen markierte.sorgte um 22:15 Uhr für 2,67 Millionen Seher und 14,1 Prozent. In der Zielgruppe wurde die Einschaltquote auf 11,2 Prozent taxiert. Das Erste hatte mitunddas Nachsehen. 1,98 und 2,19 Millionen Zuschauer interessierten sich für das öffentlich-rechtliche Programm, das für 7,7 und 9,1 Prozent Marktanteil stand. Beim jüngeren Publikum waren 6,9 und 7,5 Prozent drin. Diewaren um 22:15 Uhr für 2,20 Millionen Menschen interessant. Die Marktanteile bewegten sich bis 22:50 Uhr bei 12,2 respektive 11,7 Prozent.Das Show-Triple bestehend ausundspülte 0,68, 0,50 und 0,27 Millionen Zuschauer zu ProSieben. Der Unterföhringer Sender durfte sich zunächst über tolle 9,4 Prozent Marktanteil freuen, danach lag die Quote bei jeweils 7,3 Prozent. Die Rückkehr vonsahen 0,73 Millionen Sat.1-Zuschauer. In der Zielgruppe reichte es aber nur für 5,2 Prozent.verbuchte ab 22:22 Uhr 0,30 Millionen Seher und magere 3,0 Prozent. Damit musste sich Sat.1 hinter VOX anstellen, wo eine dreistündige-Folge 0,86 Millionen Zuschauer verzeichnete. Die Auswanderer-Soap schnappte sich gute 7,5 Prozent bei den Umworbenen.Kabel Eins setzte sich mit, der 0,89 Millionen Zuschauer und 6,1 Prozent markierte, gegen die RTLZWEI-Doku-Soapdurch. Die Millionärsfamilie sorgte für 0,49 und 0,54 Millionen Zuschauer sowie Zielgruppen-Anteile von 5,3 und 5,8 Prozent.kam ab 22:15 Uhr auf 5,2 Prozent.fiel bei Kabel Eins derweil auf 2,0 Prozent zurück.