«Die Geissens» und «TV total» im Aufwind

Quotennews

Auch das Nachmittagsprogramm von RTLZWEI und ProSieben wusste zu überzeugen. «Two and a Half Men» brachte es auf bis zu 18 Prozent Marktanteil.

Sebastian Pufpaff nahm sich über die Weihnachtsfeiertage wohl wenig Privates vor, denn mitblieb der Comedian auf Sendung. Im neuen Jahr funktionierte bislang aber nur die reguläre Mittwochs-Ausgabe überzeugend – bislang. Denn mit RTL-Moderatorin Katja Burkard fuhrden besten Zielgruppen-Wert seit Einführung Ende November ein. 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für gute 9,4 Prozent. Auch im Gesamtmarkt war die Montagsausgabe im Aufwind und registrierte 0,68 Millionen Zuschauer und 2,7 Prozent Marktanteil.Im Nachgang schaffte auchverbesserte Werten. Chris Tall begrüßte Steffen Henssler und verbuchte mit seiner einstündigen Sendung 0,50 Millionen Zuschauer, darunter 0,33 Millionen Umworbene. Die Marktanteile wurden auf 2,2 Prozent bei allen sowie 7,3 Prozent in der Zielgruppe beziffert.ProSieben war aber nicht der einzige Sender, der sich am Montag im Aufwind befand. Auch RTLZWEI kam mitauf bessere Werte als in der Vorwoche, als Zielgruppen-Quoten von 5,1 und 4,6 Prozent ausgewiesen wurden. Mit 0,25 und 0,27 Millionen Jüngeren steigerte man das Ergebnis auf 5,3 und 5,8 Prozent. Insgesamt schalteten die Millionärsfamilie 0,49 und 0,54 Millionen Seher ein, sodass die Marktanteile bei 1,9 und 2,2 Prozent landeten. Derweil überzeugte am Nachmittag auch die-Strecke, die von 15:00 bis 17:00 Uhr andauerte. Die Wiederholungsfolge erreichte 0,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Zielgruppen-Marktanteil von 7,0 Prozent, während die Erstausstrahlung im Nachgang 0,20 Millionen und 6,5 Prozent einfuhr. Zwei-Folgen kamen bis 19:00 Uhr auf 4,9 und 4,1 Prozent beim werberelevanten Publikum.Noch besser schlug sich sogarbei ProSieben . Die drei am Nachmittag ab 13:48 Uhr gezeigten Episoden sicherten sich 13,7, 18,0 und 13,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.generierte ab 15:12 Uhr 10,4 Prozent. Mit Dauerbrennerfielen die Werte ins Einstellige zurück. Bis(10,1% 14-49) standen 8,0 und zweimal 9,6 Prozent auf der Uhr.