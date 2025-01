Quotencheck

13 neue Episoden hat RTL für die 20. Staffel produzieren lassen.

Am Montag, den 30. September 2024, debütierte die 20. Staffel von. Zum Auftakt besuchte Moderatorin Inka Bause den Ackerbauer Martin aus Rheinland-Pfalz, der nicht auf dem Scheunenfest sein konnte und stellte ihm drei Anwärterinnen vor. 3,61 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen zu, der Marktanteil belief sich auf starke 14,1 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,86 Millionen, was zu 15,7 Prozent Marktanteil führte.In den Oktober startete die Dating-Show mit 3,81 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren und 0,87 Millionen werberelevanten Zusehern. Das waren auch die besten Werte der Staffel. In der Zielgruppe wurden fabelhafte 16,1 Prozent Marktanteil eingefahren. Einen deutlichen Rückgang hatte man eine Woche später zu verkraften, schließlich schalteten nur noch 3,16 Millionen Menschen ab drei Jahren ein. Mit 0,66 Millionen jungen Leuten wurden elf Prozent verbucht.Die zwei weiteren Oktober-Ausgaben wollten sich 3,30 und 3,48 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen lassen, die Marktanteile bei den Umworbenen waren mit 14,1 und 12,4 Prozent weiterhin klasse. Die Reichweiten bei den jungen Leuten wurden auf 0,72 und 0,65 Millionen beziffert.Auch der November stand unter keinem guten Zeichen, immerhin waren die Werte Mitte des Monats weiter gefallen. Zwar schalteten noch 3,42 Millionen Menschen ein, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Leuten waren allerdings nur noch 0,59 Millionen möglich. Der Marktanteil belief sich auf 11,1 Prozent. Immerhin ging es eine Woche später aufwärts, dann holte Inka Bause mit ihrem Team wieder 0,65 Millionen. Beim Gesamtpublikum blieb das Ergebnis mit 3,53 Millionen und 13,5 Prozent recht konstant.Ende November waren 3,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dabei, die Sendung sicherte sich einen Marktanteil von 13,3 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden dieses Mal 0,71 Millionen gemessen, was für starke 14,1 Prozent führte. Unter die Räder kam «Bauer sucht Frau» erst mit der drittletzten Folge, die nur noch 0,52 Millionen junge Zuschauer und 9,7 Prozent erreichte. Die letzte Folge war sogar nur für 0,50 Millionen Zuschauer ab drei Jahren interessant. Der Marktanteil fiel auf 9,4 Prozent. Die Gesamtreichweite am 23. Dezember 2024 lag bei 2,71 Millionen Zuschauern, das hatte allerdings sicher mit der Programmplanung des Senders zu tun.«Bauer sucht Frau» läuft trotz der 20. Staffel immer noch auf einem sehr guten Niveau. 3,33 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Sendung, die 12,8 Prozent Marktanteil einfuhr. Bei den jungen Erwachsenen wurden dieses Mal 0,66 Millionen gezählt, sodass ein toller Marktanteil von 12,4 Prozent verbucht wurde.