«Lucky»: Aya Taylor-Joy spielt mit

US-Fernsehen

Die Golden-Globe-Preisträgerin wird in der neuen Serie mitwirken.

Apple TV+ wird sein preisgekröntes Angebot an Originalserien um «Lucky» erweitern, ein neues, limitiertes Drama mit der Golden-Globe-Preisträgerin, SAG-Award-Gewinnerin und Emmy-Award-Nominierten Anya Taylor-Joy («The Queen's Gambit») in der Hauptrolle, die auch als ausführende Produzentin fungieren wird. «Lucky» basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman der New York Times und der Auswahl von Reese's Book Club von Marissa Stapley.In «Lucky» spielt Taylor-Joy eine junge Frau, die das Leben als Kriminelle, in dem sie vor Jahren aufgewachsen ist, hinter sich gelassen hat, aber nun ein letztes Mal ihre dunklere, kriminelle Seite annehmen muss, um ihrer Vergangenheit zu entkommen.„Reese's Book Club begann mit dem Ziel, Verbindungen zu vertiefen – zu den Geschichten, zu den Geschichtenerzählern und zu der Gemeinschaft, die wir aufbauen“, sagte Reese Witherspoon. “Es ist unglaublich bereichernd, diese auf Frauen fokussierten Geschichten und ihre Autorinnen zu verbreiten, zu sehen, wie unsere Gemeinschaft sich mit ihnen verbindet, und dann zu sehen, wie sie auf der Leinwand ein ganz neues Leben annehmen. Wir freuen uns sehr, mit Apple TV+ und der unvergleichlichen Anya Taylor-Joy sowie unserem brillanten Schöpfer Jonathan Tropper und seiner wunderbaren Co-Showrunnerin Cassie Pappas zusammenzuarbeiten, um diese fesselnde Serie – basierend auf Marissa Stopleys fantastischem Roman – einem Publikum auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“„Hello Sunshine leistet weiterhin hervorragende Arbeit, um Frauen eine Stimme zu geben, und ich freue mich sehr, gemeinsam mit Jonathan, Cassie und Apple TV+ dem Team beizutreten, um «Lucky» zum Leben zu erwecken“, sagte Star und ausführende Produzentin Anya Taylor-Joy.«Lucky» stammt aus den Apple Studios und wird von Jonathan Tropper («See») über seine Firma Tropper Ink und im Rahmen seines Gesamtvertrags mit Apple TV+ zusammen mit Cassie Pappas («Silo») co-produziert, geschrieben und als ausführende Produzentin betreut. Die Serie wird von Reese Witherspoon und Lauren Neustadter für Hello Sunshine, einem Teil von Candle Media, als ausführende Produzentinnen betreut. Taylor-Joy wird über ihr Produktionsunternehmen LadyKiller als ausführende Produzentin tätig sein.