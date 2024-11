Primetime-Check

Wie viele Menschen entschieden sich für die öffentlich-rechtlichen Klassiker «Tatort» und «Das Traumschiff»? Konnte «The Masked Singer» den schwachen Staffelstart vergessen machen?

Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär stellten als Kölner-Duo Max Ballauf und Freddy Schenk unter Beweis, warum sie zu den beliebtesten Ermittlern der traditionellen ARD-Reihe zählen. Ihren neuesten Filmverfolgten 9,38 Millionen Zuschauer, sodass Das Erste 32,3 Prozent des Gesamtmarktes belegte. 1,58 Millionen 14- bis 49-Jährige standen für 25,5 Prozent in dieser Zuschauergruppe. Da5,05 Millionen Zuschauer ins ZDF lockte, hatten Das Erste und ZDF eine Marktauslastung von fast 50 Prozent. Die Reise nach Argentinien verzeichnete 17,4 Prozent im Gesamtmarkt. 0,65 Millionen junge Zuseher markierten 10,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe.Im Ersten ging es mitvor 3,26 Millionen Zuschauern weiter (14,9% MA, 10,1% MA 14-49J.), während das4,38 Millionen ZDF-Zuschauer behielt. Der Marktanteil stieg auf 18,5 Prozent. Der Mainzer Sender setzte um 22:15 Uhr auf, das auf 3,04 Millionen kam. Der Marktanteil blieb mit 18,6 Prozent hoch. Bei den Jüngeren standen 9,5 Prozent zu Buche.Sat.1 sicherte sich den Sieg bei den Privatsender, dennverbuchte 1,57 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppen-Marktanteil von 9,3 Prozent. Fürlief es leicht besser als am Samstag, allerdings stellen eine Reichweite von 1,34 Millionen Zuschauern und eine Zielgruppen-Quote von 8,7 Prozent kein gänzlich zufriedenstellendes Ergebnis dar. Kabel Eins kam mitnicht über den Senderschnitt hinaus. Der Marktanteil wurde auf 4,1 Prozent beziffert, die Gesamtreichweite belief sich auf 0,66 Millionen.unterhielt 1,12 Millionen VOX-Zuschauer, bis 23:39 Uhr musste sich der Kölner Sender allerdings mit mauen 4,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen begnügen. Mehr Grund zur Freude hatte RTLZWEI, wo das Filmdoppelund5,2 und 4,2 Prozent einfuhr. Es schalteten 0,76 und 0,28 Millionen Menschen ein.RTL tat sich mit der NFL-Übertragung wieder einmal schwer. Vor der Primetime kam die erste Halbzeit zwischen den Carolina Panthers und den Kansas City Chiefs auf 0,67 und 0,69 Millionen Zuschauer. Die erstem beiden Viertel erreichten 8,7 und 6,8 Prozent in der Zielgruppe. Ab 20:46 Uhr verbuchte die zweite Halbzeit 0,73 und 0,86 Millionen Zuschauer, die Quote stieg auf 7,4 und 10,4 Prozent. Das zweite Spiel – San Francisco gastierte in Green Bay – holte ab 22:24 Uhr 10,3, 10,7 sowie 7,5 und 7,7 Prozent Marktanteil. Die Reichweite lag zu Beginn bei 0,62 Millionen, die weiteren Quarter erreichten 0,49, 0,26 und 0,21 Millionen Zuschauer.