«The Way Home» wechselt zu Hallmark+

Für den Fernsehsender Hallmark Channel waren die ersten beiden Staffel ein Erfolg.

Bei den Verantwortlichen von Hallmark Channel ist eine Entscheidung gefallen. Die Seriewird ab 2. Januar 2025 beim hauseigenen Streamingdienst Hallmark+ ausgestrahlt. Erst im Herbst 2025 sollen die neuen Geschichten beim Hallmark Channel ausgestrahlt werden.Staffel 3 beginnt dort, wo Staffel 2 aufgehört hat: Kat (Chyler Leigh) und ihr Bruder Jacob (Spencer Macpherson) starten ihren Heimweg zum Haus der Landrys, wo sie auf eine ahnungslose Del (Andie MacDowell) treffen. In dieser Staffel beginnt auch eine neue Ära, in der Kat und Alice (Sadie Laflamme-Snow) ins Jahr 1974 reisen, dem Jahr, in dem Del und Colton (Jefferson Brown) sich als Teenager zum ersten Mal trafen. Währenddessen lernt Alice ein junges Mädchen namens Evelyn Goodwin kennen, aber ihre Freundschaft könnte die Gegenwart verkomplizieren.„Die unglaubliche Erzählkunst von Heather Conkie, Alexandra Clarke und Marly Reed versetzt uns immer wieder in Erstaunen“, sagt Kate Redinger, Senior Director of Programming bei Hallmark Media. “Jede Staffel baut auf brillante Weise auf der vorherigen auf, und diese Staffel verspricht die bisher beste zu werden. Mit den faszinierenden neuen Charakteren, die sie geschaffen haben, und den fesselnden Handlungssträngen erwartet die Zuschauer eine weitere spannende Staffel.“