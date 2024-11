«GZSZ» mit bester Leistung seit einem halben Jahr

Quotennews

Nicht «Unter Uns», das dieser Tage 30-jähriges Jubiläum feiert, sondern die Vorabend-Soap durfte am Montag jubeln. Auch «Bauer sucht Frau» hatte allen Grund zur Freude.

30 Jahrefeiert RTL in diesen Tagen und spielt derzeit eine Event-Woche aus, in der unter anderem die verstorbene Schauspielerin Christiane Maybach als Margot Weigel in die Schillerallee zurückkehrt – dank Künstlicher Intelligenz. Größere Auswirkungen auf die Quoten blieben um 17:30 Uhr allerdings aus. Wie am vergangenen Freitag schalteten 0,79 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was der Soap diesmal mäßige 5,6 Prozent Marktanteil bescherte. Auch in der Zielgruppe blieb man mit 0,18 Millionen Umworbenen und 8,2 Prozent unterhalb des Senderschnitts hängen.Deutlich mehr Grund zur Freude hatte die Vorabend-Soap, von der in der kommenden Woche (5. Dezember) eine Episode in Spielfilm-Länge ausgestrahlt wird. Um 19:38 Uhr zählt die AGF Videoforschung 2,16 – so viele wie seit Ende Mai nicht mehr. Der Marktanteil belief sich auf gute 9,1 Prozent. Auch in der Zielgruppe lief es so gut wie seit einem halben Jahr nicht mehr. 0,77 Millionen 14- bis 49-Jährige standen für grandiose 17,2 Prozent. Zuvor sicherte sich1,63 Millionen Zuschauer, darunter 0,37 Millionen Jüngere, sowie Marktanteile von 7,7 respektive 10,8 Prozent.In der Primetime hatte RTL ebenfalls gut lachen, denn der Kölner Sender schnappte sich mit der neuntenlocker den Tagessieg in der Zielgruppe. Mit 0,70 Millionen werberelevanten Zuschauern fuhr man 14,4 Prozent ein. Insgesamt sahen 3,24 Millionen Menschen Inka Bauses Moderation, die zu 13,1 Prozent Marktanteil führten.