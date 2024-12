Sterling K. Brown geht zu «Voltron»

Kino-News

Der frühere «This Is Us»-Darsteller wird mit Henry Cavill zusammen arbeiten.

Der «This Is Us»-Darsteller Sterling K. Brown hat einen Vertrag für den von Amazon MGM Studios produzierten Spielfilmunterschrieben. Brown wird neben «Man of Steel»-Star Henry Cavill und Daniel Quinn-Toye vor der Kamera stehen. Auch Rita Ora und John Kim werden in dem Film zu sehen sein.Zu Beginn des Jahres wurde Brown für seine Rolle in Cord Jeffersons «American Fiction» als bester Nebendarsteller für einen Oscar nominiert und spielte neben Jennifer Lopez und Simu Liu in «Atlas» von Netflix . Regie führt Rawson Marshall Thurber nach einem Drehbuch, das er gemeinsam mit Ellen Shanman geschrieben hat.Einzelheiten zur Handlung werden noch geheim gehalten. Als Produzenten fungieren Todd Lieberman von Hidden Pictures sowie Bob Koplar, Thurber und David Hoberman von Hobie Films.