Trymacs: Der Aufstieg eines Streaming-Stars

YouTuber

Seit über acht Jahren ist der Gaming-Kanal Trymacs auf YouTube vorahnden. Mittlerweile sammelte der Hamburger 2,3 Millionen Abonnenten ein.

Trymacs, der eigentlich Maximilian Stemmler heißt, ist einer der erfolgreichsten Streamer und YouTuber unserer Zeit. Dabei hat er nicht wie andere bekannte YouTuber schon in jungen Jahren mit dem Videodrehen begonnen. Mit 20 Jahren, mitten in seinem Studium der Wirtschaftspsychologie, begann er Inhalte auf YouTube hochzuladen, hauptsächlich Clash Royal Videos. Viele Leute wurden auf ihn aufmerksam, da seine Videos sehr unterhaltsam waren und das Spiel gerade sehr angesagt war. Als er kurze Zeit später begann, auch auf Twitch zu streamen, kam der Durchbruch. Er brach sein Studium ab und wurde hauptberuflich Content Creator und zeigte auch andere Spiele wie Call of Duty oder Fortnite. Im Jahr 2021 war er der weltweit meistabonnierte Streamer auf Twitch.Heute verfolgen täglich tausende Menschen, vor allem Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren, seine Streams. Besonders beliebt sind seine Streams zu Spielen wie „Clash of Clans“, „League of Legends“ und „Minecraft“. Trymacs hat es geschafft, sich mit seiner humorvollen Art eine treue Community aufzubauen. Mit über einer Million Followern auf Twitch und einer wachsenden Zahl von YouTube-Abonnenten ist er aus der deutschen Streaming-Szene nicht mehr wegzudenken.Der entscheidende Unterschied zwischen Trymacs und vielen anderen Gaming-Streamern ist, dass er zusätzlich viele Real-Live-Formate wie die E-Scooter-Tour, Nerd in the Dirt, seine Teilnahme bei 7 Vs Wild oder die Live-TV-Show Teammates im Internet streamt. Die Live-TV-Show, die er zusammen mit Amar hostet und in der verschiedene Prominente in mehreren spannenden Spielen gegeneinander antreten, war beispielsweise sehr erfolgreich. Sie wurde zunächst auf Twitch und später auch auf Joyn ausgestrahlt. Bisherige Gäste waren unter anderem Montana Black, Kai Pflaume, EliasN97 und Pietro Lombardi.Ein weiteres Markenzeichen von TryMacs ist sein Humor. Er hat die Fähigkeit, seine Zuschauer und Mitspieler jederzeit zum Lachen oder Staunen zu bringen. Diese Eigenschaften haben ihm nicht nur eine große Fangemeinde beschert, sondern auch zahlreiche Kooperationen mit anderen Influencern und Marken wie Knossi oder Esn.Trymacs Einfluss geht jedoch über die Gaming-Branche hinaus. Er hat sich auch als Unternehmer etabliert und verschiedene Merchandising-Artikel wie die Happy Chips auf den Markt gebracht. Im Jahr 2023 brachten Trymacs und Knossi gemeinsam die Pizzamarke „Happy Slice“ auf den Markt, die in ganz Deutschland vertrieben wird. Trymacs und Knossi sollen damit im ersten Jahr jeweils mehr als eine Million Euro verdient haben. Seit dem 02.09.2024 sind die 10 Millionen vorproduzierten Tüten der Happy Chips bei Markendiscountern, Globus, Netto, Rewe und Edeka sowie in vielen weiteren Geschäften erhältlich. Wenn sie von der Bevölkerung gut angenommen werden, ist mit weiteren Lebensmitteln der beiden Streamer zu rechnen.