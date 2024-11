Nicht am Limit: «TV total» & «Chris Du das hin!» erwischen ordentlichen Start

Quotennews

Der neue ProSieben-Montag kam ordentlich aus dem Startblock, doch Sebastian Pufpaff fehlt ein Stück zum Mittwoch-Niveau. Auch «Das Duell um die Geld» legte einen guten Start hin.

Der Montag bei ProSieben gehört fiktionalen Serien – das kam lange Zeit einem Gesetz im deutschen Fernsehen gleich. Und wurde von «Zervakis & Opdenhövel. Live.» im Herbst 2021 auch nur wenige Wochen gebrochen. Zuletzt füllte ProSieben seine Montagsprimetime fünf Wochen lang mit Dokus, nun erfolgte der endgültige Stilbruch: Shows. Sebastian Pufpaff präsentierte gestern zum ersten Mal. Den einstündigen Besuch von Bushido wollten 0,85 Millionen Zuschauer nicht verpassen. Der Marktanteil lag mit 3,3 Prozent unter dem Niveau der Mittwochs-Folgen, aber im Senderschnitt. Auch in der Zielgruppe reichte es nicht für das übliche «TV total»-Level. Mit 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam ProSieben aber auf gute 10,1 Prozent – mehr als bei den vergangenen US-Serien.Um 21:25 Uhr folgte das zweite Show-Format des Abends:. Die erste Show von Comedian Chris Tall im Rahmen seines exklusiven ProSieben-Vertrags sahen 0,58 Millionen Zuschauer, die Reichweite in der Zielgruppe sank auf 0,37 Millionen. Die Marktanteile blieben auf einem soliden Niveau: Im Gesamtmarkt wurden 2,5 Prozent ausgewiesen, in der Zielgruppe standen 8,0 Prozent zu Buche.Der Show-Abend setzte sich bis 0:25 Uhr fort, denn ab 22:20 Uhr feierte das Joyn-Revival vonseine Free-TV-Premiere. Das Poker-Quiz mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf führte zu 0,32 Millionen Zuschauern und 2,6 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe war das Florida-Format, das von Oliver Kalkofe als Spielleiter moderiert wurde, bei 0,21 Millionen beliebt, der Marktanteil wurde auf 9,0 Prozent beziffert.