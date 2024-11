«Percy Jackson»: Courtney B. Vance geht an Bord

US-Fernsehen

Der Schauspieler ersetzt den mit 60 Jahren verstorbenen Lance Reddick.

Courtney B. Vance wird in der Disney+-Serieals Zeus mitspielen und damit die Rolle von Lance Reddick übernehmen. Der Schauspieler Reddick verstarb im Alter von 60 Jahren kurz nach Abschluss der Dreharbeiten zur ersten Staffel.Der griechische Himmelsgott Zeus ist der Vater der Halbgöttin Thalia Grace (Tamara Smart, die kürzlich als Schauspielerin angekündigt wurde). In Staffel 1 beschuldigte Reddicks Zeus Percy (Walker Scobell), seinen Meisterblitz gestohlen zu haben, woraufhin sich Percy und seine Freunde Annabeth (Leah Sava Jeffries) und Grover (Aryan Simhadri) auf eine landesweite Suche nach dem Blitz machten, um einen Krieg zwischen den Göttern zu verhindern.Die zweite «Percy Jackson»-Staffel basiert auf "Das Meer der Monster", dem zweiten Teil der Buchreihe von Rick Riordan. Laut der offiziellen Beschreibung kehrt Percy „ein Jahr später nach Camp Half-Blood zurück und findet seine Welt auf den Kopf gestellt. Seine Freundschaft zu Annabeth hat sich verändert, er erfährt, dass er einen Zyklopen zum Bruder hat, Grover ist verschwunden und das Camp wird von den Mächten von Kronos belagert. Percys Reise, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, führt ihn von der Landkarte in das tödliche Meer der Ungeheuer, wo den Sohn Poseidons ein geheimes Schicksal erwartet.