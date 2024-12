«Wolfs 2»: Film mit George Clooney und Brad Pitt abgesagt

Kino-News

Apple plant keine Fortsetzung mit George Clooney und Brad Pitt.

Drei Monate nachdem Apple einen Vertrag mit Regisseur Jon Watts abgeschlossen hat, um eine Fortsetzung seines Kriminalfilms «Wolfs» mit George Clooney und Brad Pitt in den Hauptrollen zu entwickeln, wurden die Pläne für das Sequel nun gestoppt. Die Bestätigung kam, nachdem Collider am Freitagmorgen ein Interview mit Watts veröffentlicht hatte. Während der Promotion seiner neuen Disney+ „Star Wars“-Serie «Skeleton Crew» wurde der Filmemacher nach seinen zukünftigen Plänen gefragt und antwortete: „Ich weiß nicht, was ich als nächstes inszeniere, und ich glaube nicht, dass es eine «Wolfs»-Fortsetzung geben wird“. Inzwischen hat Variety von Quellen bestätigt bekommen, dass die Pläne über den Haufen geworfen wurden. Apple TV+ hat nicht sofort auf eine Stellungnahme reagiert.«Wolfs» feierte Anfang September bei den Filmfestspielen in Venedig eine fulminante Premiere, bei der beide Stars über den roten Teppich liefen. Und nach dem Debüt auf Apple TV+ prahlte der Streamer, der Film sei zum meistgesehenen Spielfilm in der Geschichte der Plattform geworden. Es war die Art von Superlativ, die bestätigen sollte, dass «Wolfs» ein Erfolg war. „Die Zuschauer haben sich in Scharen dafür entschieden, 'Wolfs' zu einem Teil ihres Wochenendes zu machen, was den Film zu einem globalen Blockbuster gemacht hat“, sagte Matt Dentler, Leiter von Apple Original Films, damals in einem Statement. „Wir haben Apple TV+ immer als das Zuhause für die talentiertesten Künstler der Welt betrachtet, um ihre besten Werke zu schaffen und zu liefern, und es ist aufregend zu sehen, dass das Publikum das so überwältigend annimmt.“ Aber jetzt, zwei Monate nach der Veröffentlichung von «Wolfs», gibt es wohl weniger Grund zum Weinen.Bereits im August sorgte ein abrupter Strategiewechsel gut einen Monat vor dem Kinostart des Films «Wolfs» für Aufsehen. Dort kündigte Apple an, dass sie sich aus dem großen Kinostart des Films, für den Apple sich mit Sony als Verleiher zusammengetan hatte, zurückziehen und stattdessen «Wolfs» am 20. September für eine Woche in die Kinos und eine Woche später, am 27. September, auf den Streamer Apple TV+ bringen würde. Die Aufregung entstand, da Clooney 2023 erklärt hatte: „Brad und ich haben den Deal gemacht, diesen Film zu machen, bei dem wir Geld zurückgegeben haben, um sicherzustellen, dass wir einen Kinostart haben.“ Der Wechsel zu einer begrenzten Laufzeit fiel jedoch mit der Nachricht zusammen, dass Apple Jon Watts als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent für eine Fortsetzung von «Wolfs» verpflichtet hat, in der Clooney und Pitt erneut ein Gangsterpaar in der kriminellen Unterwelt spielen sollen.