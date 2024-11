Vor Sendestart: «Your Friends & Neighbors» geht weiter

US-Fernsehen

Die neue Serie mit «Mad Men»-Star Jon Hamm, die im April startet, bekommt eine zweite Staffel.

Heute kündigte Apple TV+ eine vorzeitige Verlängerung für sein mit Spannung erwartetes neues Dramaan und gab einen ersten Einblick in die fesselnde neunteilige Serie von Schöpfer Jonathan Tropper («See») mit dem Emmy-Preisträger Jon Hamm («Mad Men») in der Hauptrolle und als ausführendem Produzenten. «Your Friends & Neighbors» wird am Freitag, dem 11. April, weltweit auf Apple TV+ mit zwei Folgen Premiere haben, gefolgt von einer neuen Folge pro Woche bis Freitag, dem 30. Mai.„Ich hatte diese Show seit Jahren im Kopf, und mit ihrer Umsetzung ist ein Traum wahr geworden“, sagte der Schöpfer und ausführende Produzent Jonathan Tropper. „Es war ein absolutes Vergnügen, mit Jon Hamm, Connie Tavel und Craig Gillespie zusammenzuarbeiten, um die Serie zum Leben zu erwecken. Die Unterstützung aller bei Apple war phänomenal, und die Tatsache, dass sie eine zweite Staffel bestellt haben, bevor wir unsere erste ausgestrahlt haben, ist eine unglaubliche Bestätigung und eine Hommage an die Arbeit dieser herausragenden Besetzung sowie an die Crew, Autoren, Regisseure und Produzenten, die so hart daran gearbeitet haben, diese Serie zu dem zu machen, was sie ist. Wir können es kaum erwarten, dass alle sie sehen.“Nachdem er in Ungnade entlassen wurde, greift Andrew „Coop“ Cooper (Hamm), ein Hedgefonds-Manager, der noch immer mit seiner kürzlichen Scheidung zu kämpfen hat, auf Diebstähle in den Häusern seiner Nachbarn im überaus wohlhabenden Vestment Village zurück, nur um festzustellen, dass die Geheimnisse und Affären, die sich hinter diesen wohlhabenden Fassaden verbergen, gefährlicher sein könnten, als er es sich je vorgestellt hat. Neben Hamm spielen in der Serie auch Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Marie Gravitt und Donovan Colan mit.