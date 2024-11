Absprung oder Bruchlandung? «Ninja Warrior Germany» ist im Halbfinale angekommen

Quotennews

48 Ninjas haben es in das erste Halbfinale von «Ninja Warrior Germany» geschafft - und zuletzt zeigte auch die TV-Formkurve steil nach oben. Folgt der Sturz ins kalte Wasser?

Der 15. November brachte der aktuell laufenden Staffel vonein lang ersehnten Absprung. Aus zweifelsfrei guten, jedoch auch nicht überragenden, Zahlen zwischen 1,45 und 1,69 Millionen Zuschauern schaffte das Format den Satz auf 1,81 Millionen Zuschauer - 8,0 Prozent Marktanteil. Wir ignorieren an der Stelle den Ausflug auf den Donnerstag, der mit 1,10 Millionen Zuschauern ins eiskalte Wasser fiel. Die Vorarbeit für die Final-Shows war gemacht, doch kann das Geleistete nun auch bestätigt werden? Gestern muss man ein deutliches "Jein" attestieren. Mit 1,71 Millionen Zuschauern verliert RTL nur bedingt Reichweite, der Marktanteil fällt zurück auf 7,5 Prozent - das ist in Ordnung, jedoch für ein Halbfinale auch eher schwach und zudem war man zum Auftakt mit 7,7 Prozent besser.In der Zielgruppe muss man sich Köln keinesfalls Sorgen machen - mit erneut überzeugenden 0,66 Millionen Umworbenen und damit einem zweistelligen Marktanteil von 15,0 Prozent dominiert das Primetime-Format den privaten Sendetag. Außerdem gelingt damit ein interner Staffel-Rekord - so soll doch ein Halbfinale abräumen. Damit die neunte Staffel noch ein echter Erfolg wird, braucht es etwas mehr für das zweite Halbfinale und vor allem füram 06. Dezember.Das Anschluss-Formatüberzeugte ab 23:15 Uhr noch 0,61 Millionen Zuschauer und damit 4,4 Prozent des TV-Marktes, die Zielgruppe schrumpfte auf 7,3 Prozent bei 0,23 Millionen Werberelevanten. Unterdessen lief den gesamten Tag über der. "Stolze 16.619.389 Euro sind dieses Jahr bei der längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen zusammengekommen", meldete der Köln-Sender noch am Abend - die finale Verkündung sahen ab 18 Uhr 0,77 Millionen Zuschauer und damit 4,7 Prozent des Marktes. Die Zielgruppe blieb mit 0,14 Millionen Umworbenen eher dünn besetzt, das zeigen auch die erreichten 5,6 Prozent am Markt.