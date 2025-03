Maria Ehrich: Ich habe noch nie so viel am Set gelacht

Interview

In diesem ZDF-Spielfilm verkörpert Ehrich eine Wissenschaftlerin, die auf der Wintersonnenwende-Party einen faszinierenden Mann kennen lernt. Der Film verbinde Probleme mit Liebe, so die Schauspielerin.

In unserem Film geht es um die sehr rationale Klimaforscherin Liane, die mit dem (für sie) schlimmsten Weihnachten aller Zeiten konfrontiert wird und am Ende nicht nur neues Vertrauen in sich selbst, sondern auch in die Menschen um sich herum findet. Wissenschaft trifft auf Esoterik und verwebt alten Glauben mit gegenwärtigen Ängsten. Es ist ein Film fürs Herz, aber auch für den gesunden Menschenverstand.Ich fand es ganz toll, endlich mal eine Figur in einem Weihnachtsfilm zu entdecken, die, obwohl sie am Ende doch ihr Weihnachtswunder bekommt, nicht ihre Werte und ihren Charakter völlig vergisst. Es wird nicht einfach über alle Probleme drüber gewalzt, nur damit es am Ende ein Happy End gibt. Und ich fand es toll, dass mal nicht die Liebesgeschichte im Mittelpunkt steht, sondern die Beziehung zu ganz vielen unterschiedlichen Menschen und auch die zu sich selbst.Ich kannte schon einige Bräuche, die in der Zeit der Rauhnächte wichtig sind. Die zwölf Wünsche aufschreiben, zum Beispiel. Ich glaube dieses Jahr werde ich sie auch mal wieder praktizieren.Zwischen Benito Bause und mir hat es zum Glück sofort klick gemacht, aber es war schauspielerisch trotzdem eine Herausforderung, das richtige Tempo zwischen unseren beiden Figuren zu finden. Dialoge haben oft einen Rhythmus, den man normalerweise leicht herausfindet, aber bei Mani und Liane ist einer besonnen und langsam und die andere schnell und pausenlos am Reden. Wir haben oft gelacht, weil wir uns nicht vorstellen konnten, dass das wirklich funktioniert, was wir da spielen. Aber siehe da - das Vertrauen in unsere Regisseurin Sophie Averkamp hat sich ausgezahlt.Mit so viel Wahrhaftigkeit wie möglich. Ich kann Lianes Ängste sehr gut nachvollziehen, weil ich sie zu einem gewissen Grad auch in mir selbst spüre. Die Zukunft ist für alle Menschen ungewiss, aber wir leben in einer Zeit, in der so viele Dinge auf Messers Schneide stehen, dass die Verzweiflung darüber oft nicht fern ist. Den letzten Funken Hoffnung aufzugeben, würde aber bedeuten, schlichtweg die ganze Welt aufzugeben. Ich wollte, dass Liane diesen Funken Hoffnung trotz allem behält, weil wir Menschen wie sie dringend brauchen.Ich glaube, das Wegwerfen von Dingen lässt sich auch auf das Wegwerfen von Leuten übertragen. Unsere Leben sind schnell, zu schnell sogar. Wenn etwas kaputt ist, wird es häufig nicht repariert und das ist, vor allem wenn es um Menschen geht, die wir eigentlich lieben, herzzerreißend. Liane und Phillip sind eine Einheit und sie ergänzen sich sehr gut. Der Konflikt musste stattfinden, damit die beiden wieder näher zusammenwachsen konnten. Nicht jede Beziehung ist für die Ewigkeit, aber nicht jede ist beim ersten Hindernis direkt bereit für die Tonne.Ich finde, der Film ist ein Tauziehen zwischen Lianes Rationalität und den Rauhnächten, die ihre ganz eigene Magie mitbringen. Die beiden Kräfte sind oft gleich stark und statt dass eine vollends nachgibt, verbinden sie sich irgendwann und lassen die Zuschauer mit den Füßen auf dem Boden, aber dem Kopf in den Wolken zurück. Der Zauber sollte immer wieder latent (oder auch mal in Form eines riesigen Sturmes) im Alltag der Figuren eingefügt werden. So, dass man irgendwann in Frage stellt, was nun wahr ist und was ja gar nicht wahr sein kann. Oder vielleicht doch?All die Fragen, die Liane sich gestellt hat, habe ich mir auch gestellt, bevor ich mich für ein Kind entschieden habe. Ich konnte mich also sehr gut in sie hineinversetzen. Obwohl ich in meiner persönlichen Entscheidung da also schon weiter bin, war es irgendwie auch sehr heilsam, diesen Gefühlen mal ganz und gar nachzugeben. Ich bin außerdem auch sehr stolz, dieser ja doch großen Schulterwahl, mit der sich sehr viele Menschen in meiner und den nachfolgenden Generationen beschäftigen müssen, in dieser Produktion Raum geben zu können. Ich bekomme Nachrichten von Zuschauern, die mir sagen, dass sie sich bei unserem Film endlich in ihrer Sorge gesehen fühlen. Das berührt mich sehr.Ich habe versucht, sie vollkommen zu ignorieren. Das war für mich in meiner Figur auch die einzig richtige Herangehensweise. Ich hatte Hoffnung, irgendwo ein grummeliges "Humbug!" unterbringen zu können, weil Liane, vor allem am Anfang, ein richtiger Weihnachts-Griesgram ist.Meine Kolleginnen und Kollegen waren wirklich ALLE das schönste Geschenk, was man mir hätte machen können. Es war wie ein Fiebertraum. Wir hatten den größten Spaß und die wunderschönsten gemeinsamen Momente am Set. Vor allem die Nachtdrehs (von denen wir, wie der Titel unschwer erkennen lässt, viele hatten), haben mit Regen- und Windmaschinen den völligen Irrsinn bei uns losgetreten. Ich glaube, ich habe noch nie so viel am Set gelacht. Mit dieser Truppe würde ich eine Wüste durchqueren.Menschlichkeit; einander wirklich sehen und verstehen lernen; und eine Mischung aus Zuversicht und Mut. Das fänd ich toll.