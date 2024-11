Auweia!: «Tierheimhelden» brechen massiv ein

Quotennews

Die Produktion von Mina-TV rutschte drastisch unter Senderschnitt.

Am letztwöchigen Samstag-Vorabend um 19.05 Uhr startete ein weiteres von Martin Rütter kommentiertes Format in eine neue Staffel. Es schimpft sichund zeigt den Hundetrainer bei Treffen mit Tierpflegerinnen, die er selbst vom Rande nachbespricht. Es zeigte sich, dass diese Produktion – im Gegensatz zuund weiteren Rütter-Sendungen auf RTL - weniger von Ermüdungserscheinungen betroffen zu sein scheinen. Jedenfalls legte dies der Staffelauftakt mit guten 8,9 Prozent nahe.Konnte sich dieser Eindruck gestern verfestigen? Nein, ganz und gar nicht, denn es reichte nur zu Ergebnissen, die sich deutlich unter den Normwerten von VOX einordnen lassen. Massiv verschlechterte und ganz schwache 3,8 Prozent durch 0,13 Millionen Zuschauende waren es genau gesagt. Beim älteren Publikum konnte das Tier-Format auch nicht verfangen – hier sahen zumindest nur 0,71 Millionen zu, die einen mickrigen Anteil von 3,5 Prozent am Gesamtmarkt hervorriefen.Versagt hat dieses Mal zudem der-Marathon am Nachmittag, der letzte Woche noch auftrumpfen konnte. Dieses Mal waren Guido Maria Kretschmer und Kandidatinnen lediglich für Anteile von 3,7 und 2,8 Prozent gut, später erfolgte immerhin eine kleine Steigerung auf 3,8 und 4,5 Prozent. All das bewegte sich in einer Range von 0,05 Millionen Einschaltenden im Minimum sowie 0,09 Millionen in der Spitze.